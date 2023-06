Dl Pa / Potenziato l'organico della Polizia di Stato

Si prevede l'aassunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 302 unità di personale della Polizia di Stato e si autorizza lo scorrimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato bandito nel 2022. Quanto invece all'Arma dei carabinieri, via libera all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità. Infine, la Guardia di Finanza: viene aumentata la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanzieri e il limite massimo di unità da adibire alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego del Corpo della guardia di finanza. La disposizione autorizza altresì il Corpo della guardia di finanza all'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 289 unità.

