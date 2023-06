Dl Pa / Proroga di un anno dello scudo sulla responsabilità erariale

È prorogata di un anno (dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024) la disposizione del decreto legge 76/2020 sul c.d. scudo erariale, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.

