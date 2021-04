Dl proroghe, cade l’obbligo dello smart working al 50% nella Pa

2' di lettura

Niente obbligo di far lavorare in smart working un dipendente pubblico su due, né durante l'emergenza né con l'adozione dei Pola, i piani organizzativi per il lavoro agile: secondo la bozza in entrata in Cdm del decreto proroghe, infatti, lo smart working si potrà proseguire in deroga fino alla definizione delle nuove regole con il contratto nazionale e comunque non oltre la fine dell'anno, ma non ci sarà il vincolo del 50%. Salta anche il limite del 60% indicato nei Pola, mentre scende dal 30% al 15% la soglia minima in caso di mancata adozione dei Piani organizzativi.

Tra le altre soluzioni previste dalla bozza del provvedimento, più tempo al governo per esercitare il golden power in alcuni settori, e documenti di identità scaduti durante la pandemia validi fino a settembre. Sono alcune delle norme contenute nella bozza del decreto legge Proroghe giunto questa mattina sul tavolo del Consiglio dei ministri.

Non c’è norma su concessioni spiagge

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al provvedimento (il governo si riunirà ancora nel pomeriggio, alle 16 e trenta, per fare il via libera definitivo al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al decreto legge istitutivo del fondo complementare da 30,6 miliardi). Nel testo in entrata del decreto proroghe non è stata inserita la norma, oggetto di approfondimenti tecnici nelle ultime ore, sulla proroga delle concessioni balneari e per gli ambulanti. L'intervento avrebbe dovuto tra l'altro ovviare alle sentenze del Tar che, sulle concessioni per le spiagge, si scontrano con la proroga delle concessioni in contrasto con la normativa Ue.

Tra le misure nel testo in entrata, di 11 articoli (6 nelle prime versioni), anche la proroga fino alla fine del 2021 per sostenere l'esame per la patente. È il decreto con le proroghe di primavera, tra cui anche la chiusura di preventivi e rendiconti negli enti locali.