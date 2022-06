Dl Radiators passa agli inglesi del gruppo Stelrad

Ascolta la versione audio dell'articolo

DL Radiators srl, azienda di Moimacco (Udine) leader nella produzione di radiatori tubolari, termoarredo e piastre, è stata acquisita al 100% dal Gruppo inglese Stelrad, protagonista nel mercato britannico ed europeo nella produzione e distribuzione di radiatori quotato alla borsa di Londra. Non un passaggio a un fondo, dunque, ma a un investitore industriale dello stesso settore: l'operazione vale 28 milioni.

Il ceo di DL Radiators Stefano Valente, spiega che «la perfetta reciprocità di ideali, vision, mercati e prodotti, unito alla comune cultura manifatturiera, ha reso possibile questo accordo, unitamente alla volontà condivisa di continuare a investire in tecnologie all'avanguardia nel polo industriale di Moimacco. DL Radiators, con l'attuale management team, continuerà la produzione e la vendita di radiatori a piastre, scaldasalviette, radiatori tubolari e radiatori elettrici con i premium brand DL Radiators e De' Longhi attraverso i suoi storici clienti partner. Questo consentirà a DL Radiators di affermare con maggior vigore ed efficacia la propria strategia, consolidando l'attuale posizione. Essere parte integrante di un gruppo industriale come Stelrad Group plc ci consentirà di affrontare con ancor più positività ed entusiasmo le future opportunità».

L'azienda acquisita fa capo alla holding della famiglia De Longhi. Per Trevor Harvey, ceo di Stelrad, «questa è una transazione strategica che consentirà di far crescere il nostro business sia attraverso la fornitura di nuovi prodotti non presenti nell'attuale gamma, sia grazie all'espansione geografica. DL Radiators è un marchio forte con un portafoglio clienti significativo. Dopo il completamento di questa transazione, Stelrad Group sarà leader di mercato in sei Paesi e manterrà una delle prime tre posizioni in altri cinque».

Il fatturato di DL Radiators, che conta complessivamente circa 350 collaboratori, ha toccato nel 2021 gli 86,9 milioni di euro. Lo scorso luglio si era chiusa la vertenza che aveva portato alla chiusura dell'impianto di Fossalta di Piave: l'accordo raggiunto aveva mirato al mantenimento dei livelli occupazionali con accordi con altre aziende del territorio per i reinserimenti stabili di alcuni lavoratori.

Il Gruppo Stelrad, fondato negli anni Trenta del secolo scorso e leader assoluto di mercato nel Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio e Danimarca, ha l'headquarter a Newcastle upon Tyne e impianti industriali a Mexborough in UK, Nuth nei Paesi Bassi and Çorlu in Turchia, con 1.326 collaboratori e ricavi per 232,5 milioni di sterline.