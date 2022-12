Dl rave, primo via libera del Senato con 92 voti favorevoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L’Aula del Senato approva il cosiddetto decreto rave con 92 sì, 75 no e un astenuto. Il testo, che contiene anche norme che riformano l’ergastolo ostativo e gli obblighi vaccinali, passa ora alla Camera.

Lo strappo di Ronzulli

La decisione di Licia Ronzulli annunciata alla vigilia di non votare il provvedimento (seppur «a titolo personale») ha scatenato un putiferio politico. Lei, infatti, è la presidente dei senatori di Forza Italia e la misura è una delle più identitarie dell’esecutivo di Giorgia Meloni perché, non solo introduce il nuovo reato di rave illegale, ma prevede anche una riforma dell’ergastolo ostativo e una deroga agli obblighi vaccinali. Con l’articolo 7 «il Legislatore dice ai sanitari vaccinati che avrebbero anche potuto non farlo». E «io non posso dire sì al reintegro in servizio di chi ha mancato a un codice etico e morale che la professione impone. Non posso farlo per coerenza e per credibilità».