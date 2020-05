Dl Rilancio, via libera dal Consiglio dei ministri. Conte: ora interventi per emergenza, poi riforma fiscale Sì del Governo al decreto da 55 miliardi con le misure urgenti a sostegno all'economia di Nicola Barone

Decreto rilancio, le novità sugli ammortizzatori sociali

Sì del Governo al decreto da 55 miliardi con le misure urgenti a sostegno all'economia

Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto Rilancio. Uno scudo da 55 miliardi per proteggere imprese, famiglie e lavoratori dai danni dell'emergenza sanitaria. Il provvedimento «contiene le premesse per avviare la ripresa», dice in conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Ora il Parlamento potrà migliorarlo, spero anche con il contributo delle opposizioni». Nella manovra, arrivata sul tavolo dell’esecutivo dopo settimane non senza tensioni fra i partiti della maggioranza, si confermano i capisaldi degli interventi, dai fondi alla sanità e alla protezione civile al rinnovo di tutti gli ammortizzatori sociali, fino alla creazione di un bonus per colf e badanti e di uno strumento ad hoc, il Reddito di emergenza, per le famiglie più in difficoltà.

Conte: ci sono risorse per Cig e bonus autonomi

Al lavoro vanno 25,6 miliardi per rifinanziare Cig e bonus autonomi «che sono ammortizzatori sociali e anche economici perché servono anche alle imprese pre preservare efficienza produttiva», aggiunge Conte. «Fino a oggi abbiamo pagato l'85% delle domande Cig e quasi l'80% dei bonus autonomi, per 4,6 milioni di lavoratori. Ci sono stati ritardi per la Cig in deroga ma abbiamo lavorato con le Regioni, che ringrazio, per velocizzare». Inoltre il premier assciura che il primo bonus 600 euro agli autonomi «arriverà subito perché andrà a chi ne ha già beneficiato».

Quasi 16 miliardi per le imprese, via Irap di giugno

Entrando nel dettaglio degli impegni economici, Conte spiega che quasi 16 miliardi vanno alle «erogati in varie forme dalle più piccole fino alla possibilità di capitalizzare le più grandi. Tagliamo 4 miliardi di tasse per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato, togliendo anche la rata Irap di giugno». Gli interventi citati dal premier riguardano ambiti diversificati. «Via la prima rata dell'Imu per alberghi, pensioni, stabilimenti balneari. Rinviamo tutti gli adempimenti, le ritenute Iva, contributi previdenziali fino a settembre». Nel complesso, le risorse per la sanità contenute nel provvedimento ammontano a 3,25 miliardi.

Gualtieri: gettiamo le basi per la ripartenza

Anche nelle parole del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri c’è soddisfazione per il risultato raggiunto. «Gettiamo le basi per la ripartenza, lo facciamo stanziando risorse molto consistenti per il sistema sanitario, rifinanziando la Cig, rendendone più efficienti le procedure, allargando le forme di sostegno al reddito per non lasciare nessuno solo e far sì che tutti siano sostenuti. La parte più rilevante riguarda il sostegno alle imprese, ora è la fase del ristoro, anche per le imprese fino a 5 milioni, e anche di un impegno senza precedenti per favorire ricapitalizzazione e assorbire le perdite». Con un’aggiunta da parte del ministro. «Mi piace che nel Dl Rilancio ci sia un sostegno al reddito per tutti quelli che non ce l'hanno per colpa del coronavirus, ma anche che ci sia il maggior finanziamento della storia all'Università e alla ricerca, per finanziare il nostro domani e non solo il presente».

Dall’Irap al turismo

Come anticipato dal ministero dell’Economia nessun problema dunque circa le coperture. Fra gli interventi sono previsti uno stop all'acconto Irap da 4 miliardi e circa 6 miliardi per i ristori a fondo perduto delle Pmi. E ancora 2 miliardi per gli interventi che consentiranno la ripartenza delle attività produttive e dei negozi adeguandosi alle norme anti Covid-19, circa 10 miliardi per ulteriori settimane di Cig e 4 miliardi e mezzo per il bonus autonomi. Ci sono anche 2 miliardi per le misure fiscali, 2,5 miliardi per il turismo e la cultura, 5 per Sanità e sicurezza.