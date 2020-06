Dl rilancio: intorno a 10mila emendamenti in commissione Bilancio alla Camera Il 5 giugno, è convocato l’ufficio di presidenza della Commissione, mentre era già stato fissato per il 15 giugno l’avvio delle votazioni sulle proposte di modifica. L’obiettivo è quello di terminare i lavori e affidare il mandato ai relatori a riferire all'Aula di Montecitorio il 20 giugno

Il Dl Rilancio è all’esame della Camera in prima lettura (foto Ansa)

È “assalto alla diligenza” per il decreto Rilancio all’esame della Camera in prima lettura. Sono circa 10mila, secondo quanto si apprende dopo una prima ricognizione, gli emendamenti al provvedimento depositati nella commissione Bilancio di Montecitorio. Gli uffici sono ancora a lavoro per numerare le diverse proposte.

Domani, 5 giugno, è convocato l’ufficio di presidenza della Commissione, mentre era già stato fissato per il 15 giugno l’avvio delle votazioni sulle proposte di modifica. L’obiettivo è quello di terminare i lavori e affidare il mandato ai relatori a riferire all'Aula di Montecitorio il 20 giugno. L’Assemblea inizierà la discussione generale sul provvedimento il 22 giugno.