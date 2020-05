Dl rilancio: da oggi alle 14 possibile inviare i quesiti Per affrontare le questioni più importanti del decreto Rilancio, Il Sole 24 Ore attiva un Forum speciale dell'Esperto risponde all'indirizzo: www.ilsole24ore.com/forumrilancio

(Danilo Rizzuti - stock.adobe.com)

1' di lettura

Dai pagamenti delle imposte agli ammortizzatori sociali, dagli aiuti a imprese e professionisti per arrivare al superbonus del 110% sui lavori sugli immobili. Il Dl Rilancio mette in campo centinaia di interventi per far fronte alla crisi da coronavirus.

Per affrontare le questioni più importanti, Il Sole 24 Ore attiva un Forum speciale dell'Esperto risponde all'indirizzo: www.ilsole24ore.com/forumrilancio.



I lettori potranno inviare le domande agli esperti in sei macrosettori: Lavoro; Fisco; Imprese e professioni; Famiglie; Versamenti; Bonus casa.

L’invio dei quesiti sarà possibile dalle 14 di oggi, lunedì 25 maggio, alle 14 di venerdì 5 giugno.

La consultazione delle risposte sarà possibile dalle 10 di martedì 26 maggio. I quesiti più importanti saranno pubblicati anche sulle pagine del quotidiano e sull'Esperto risponde con Il Sole 24 Ore del lunedì.