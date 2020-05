Dl Rilancio: pignoramenti degli stipendi sospesi fino al 31 agosto

Per tutte le rate scadute o in scadenza nel 2020, relative alla rottamazione degli affidamenti nonché al saldo e stralcio, il pagamento effettuato senza interessi entro il 10 dicembre comporterà la conservazione degli effetti della sanatoria. Alla suddetta data del 10 dicembre non si applicherà tuttavia il lieve inadempimento dei cinque giorni di ritardo tollerato, previsto a regime per l'intero piano dei pagamenti dei condoni dell'Ader.

Un altro importante intervento riguarda i debitori decaduti dalle definizioni agevolate alla data del 31 dicembre 2019. Per questi è infatti disposto che le somme residue possono essere oggetto di una nuova domanda di dilazione. Al riguardo, si ricorda che, nel caso in cui perda efficacia la rottamazione, la regola a regime è che per le somme in questione sia inibita qualunque possibilità di rateazione.

Da ultimo, viene anche stabilita l'integrazione del contributo dovuto dall'agenzia delle Entrate all'Ader, a causa dei minori incassi derivanti dalla legislazione emergenziale.