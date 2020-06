Dl Rilancio / Quaranta giorni per spartirsi la dote di 800 milioni

Spazio a micro interventi

È dal 20 maggio, giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 34, che i partiti della maggioranza si confrontano e discutono su come spartirsi la mini dote di 800 milioni che il Governo ha messo a disposizione di deputati e senatori per finanziare il via libera agli emendamenti. Una discussione che ha rallentato il “rilancio” a partire dal superbonus del 110% che il 1° luglio debutterà al buio in attesa dei regolamenti attuativi e soprattutto di correttivi ancora bloccati alla Camera in commissione Bilancio in cerca delle necessarie coperture.