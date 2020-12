Dl ristori, il governo pone la fiducia al Senato La presidente Casellati ha dichiarato inammissibili 20 norme inserite durante l’esame in commissione

La presidente Casellati ha dichiarato inammissibili 20 norme inserite durante l'esame in commissione

Il governo pone la fiducia al Senato sul proprio maxiemendamento al dl Ristori da cui sono state espunte le norme dichiarate inammissibili dalla presidenza approvate in commissione. Lo ha annunciato nell’Aula di Palazzo Madama il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.

La presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati ha dichiarato «improponibili» venti emendamenti approvati dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato al decreto Ristori «in quanto estranei all’oggetto» del provvedimento. Queste norme non entreranno nel maxiemendamento del governo su cui verrà posta la fiducia. Casellati ha spiegato che il suo è stato un «giudizio non di quantità ma di merito» a fronte di «un provvedimento con 4mila emendamenti» e che è «il risultato di quattro provvedimenti succedutesi nel tempo». «È stato difficile, spero che non ci sia più questo modo di lavorare» ha concluso. Il voto di fiducia è previsto nella tarda serata del 15 dicembre: la chiamata è fissata alle 21,40. Poi il provvedimento passerà alla Camera.

Le norme bocciate

Tra le norme giudicate inammissibili l’estensione alla connettività e alla digitalizzazione degli edifici scolastici dei fondi per lo sviluppo sostenibile dei Comuni, le misure per Mantova Hub, la deducibilità dei contributi versati ai fini Irap e Ires. Ad essere bocciati sono state anche l’istituzione dell’Anagrafe nazionale dei serbatoi Gpl, il Registro unico degli operatori di gioco, l’estensione del whistleblowing ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni alla Pa. Stop anche al fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo e alle procedure concorsuali per la nomina a Procuratore dello Stato.