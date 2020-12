Dl Ristori: stop mutui prima casa prorogato al 31 dicembre 2021. Irap anche in quattro rate da aprile. Ok a sconti affitti, golden power e stop cosap

Sconto affitti per le case nei comuni ad alta tensione abitativa

Via libera anche all'emendamento di Daniele Pesco (M5s) per incentivare, nel 2021, una riduzione degli affitti delle case nei comuni ad “alta tensione abitativa”: lo Stato restituisce al proprietario dell'abitazione la metà dello sconto, fino a un massimo di 1200 euro sui 12 mesi.

Proroga al 30 giugno del rafforzamento della golden power

Approvato anche l'emendamento di Fdi che proroga al 30 giugno 2021 il rafforzamento della golden power. La modifica, ha spiegato ieri Adolfo Urso, «riguarda espressamente le scalate ostili che dovessero riguardare soggetti dell'Unione Europea in settori strategici per il nostro sistema finanziario e produttivo». La golden power, ha aggiunto un altro firmatario, Andrea de Bertoldi (Fdi), «è un tema all'ordine del giorno, visto che si parla di Unicredit e delle banche italiane. Non si tratta solo del sistema finanziario, ma anche di quello radio-tv, quindi può avere riflessi anche nella vicenda Vivendi-Mediaset».

Scuola, corsi per recupero gap legati a dad

Un altro emendamento approvato dalle commissioni in materia scuola prevede corsi extrascolastici, in presenza, per sopperire a eventuali carenze formative legate alla didattica a distanza. La modifica del provvedimento istituisce un fondo da oltre 5,5 milioni per il 2021. Obiettivo è attivare «attività didattiche extracurricolari in presenza, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale».

Bus privati, Ncc e taxi per trasporto studenti

Sempre rimanendo al tema scuola, per potenziare il trasporto pubblico locale, alla luce delle esigenze di distanziamento e di rispetto delle altre norme anti covid, le Regioni e i Comuni possono stipulare convenzioni con aziende private di bus, titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente (Ncc). Lo prevede un emendamento al dl Ristori presentato dal centrodestra e approvato in commissione al Senato. Le risorse mirano a fornire «servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti».

Equo compenso sui lavori edili con bonus fiscali

«Obbligo di osservanza della disciplina dell'equo compenso» nei riguardi dei professionisti iscritti ad Ordini e Collegi incaricati di effettuare gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia ed energetica, nel quadro dei “bonus” che prevedono procedure di detrazione fiscale. A stabilirlo, è l'emendamento contenuto nel decreto ristori, passato stanotte, durante le votazioni al Senato, che stabilisce anche come «il ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con il ministro della Pubblica amministrazione garantisce le misure di vigilanza» sulla norma, «segnalando eventuali violazioni all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato».