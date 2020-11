Dl Ristori, al via le domande per il reddito di emergenza Per tutti i nuclei già beneficiari del Rem del Dl agosto il riconoscimento avverrà d’ufficio, senza bisogno che venga fatta domanda di Nicola Barone

Per tutti i nuclei già beneficiari del Rem del Dl agosto il riconoscimento avverrà d’ufficio, senza bisogno che venga fatta domanda

È possibile da martedì 10 novembre presentare la nuova domanda di Reddito di emergenza prevista dal Dl Ristori. Il Rem, introdotto con il decreto Rilancio, era già stato prorogato con il dl agosto che ha riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti la possibilità di presentare una nuova domanda per il riconoscimento di un’ulteriore mensilità (indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il precedente beneficio).

Quando il riconoscimento avviene d’ufficio

Il decreto ristori ha previsto la possibilità di ottenere due ulteriori mensilità, per i mesi di novembre e dicembre 2020. Potranno presentare la nuova domanda esclusivamente i nuclei che non hanno mai ottenuto il beneficio in precedenza (perché non hanno presentato la domanda o perché non è stato loro riconosciuto il beneficio) e i nuclei che hanno ottenuto solo il primo Rem (quello introdotto dal dl rilancio) e non anche il secondo (quello previsto dal decreto agosto). Come spiegato dall’Inos, per tutti i nuclei già beneficiari del Rem del Dl agosto il riconoscimento avverrà d’ufficio, senza necessità di presentare domanda.

Nella pandemia +590mila nuclei con Rem o Rdc

Considerando complessivamente sia i nuclei beneficiari di Rem sia quelli nuovi beneficiari di RdC, durante la pandemia i beneficiari di trattamenti assistenziali di contrasto alla povertà sono aumentati di circa 590.000 unità, per una spesa complessiva di circa 710 milioni. È la stima fatta dall’Upb nella memoria sul Dl ristori presentata nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. L’Ufficio parlamentare di bilancio ricorda che la relazione tecnica stima che 404.000 nuclei potrebbero godere del Rem per i mesi di novembre e dicembre con un onere complessivo di circa 452 milioni che «non richiede stanziamenti ulteriori rispetto a quello previsto inizialmente dal Dl 34/2020. Lo stanziamento iniziale si è rivelato infatti ampiamente sovrastimato rispetto a quanto erogato nei mesi giugno-agosto e nel mese di ottobre. I nuclei che effettivamente hanno beneficiato del Rem nella prima fase di erogazione (giugno-agosto) sono risultati infatti circa un terzo di quelli stimati nella Relazione tecnica del decreto di maggio».

L’area di sovraesposizione

Quanto sopra è dovuto all’area di sovrapposizione del reddito di emergenza con quello di cittadinanza, secondo l’Upb. «Da un lato, come segnala il Rapporto annuale dell’Inps infatti, al 46% circa dei nuclei beneficiari del Rem era stata rifiutata in precedenza una domanda di RdC, sia per il superamento dei limiti reddituali/patrimoniali, sia per il mancato rispetto del requisito della residenza in Italia, tra i principali vincoli che sono stati resi meno restrittivi nell’ambito del Rem. Dall’altro, i nuclei beneficiari del RdC sono aumentati sensibilmente sin dai primi mesi della pandemia, passando da circa 940.000 nel febbraio 2020 agli oltre 1,2 milioni a settembre (296.000 unità, un incremento di più del 30 per cento). Tale aumento è dovuto sia al peggioramento delle condizioni economiche sia al venir meno, temporaneo, delle condizionalità legate agli obblighi lavorativi, che può aver spinto i soggetti non disposti in passato a sottoporsi a tali adempimenti (come, ad esempio, i lavoratori del sommerso) a richiedere il RdC».