Dl semplificazioni, verso stralcio “massimo ribasso” appalti e proroga della soglia del 40% per i subappalti

Decreto Semplificazioni al rush finale

Il governo tenta dunque il rush finale sul decreto Semplificazioni. Dopo settimane di stesure, discussioni e tensioni all'interno dell'esecutivo e con le parti sociali (arrivate in alcuni momenti anche ad assumere i toni dello scontro diretto), e soprattutto dopo “l'incidente” sui licenziamenti, la cabina di regia convocata dal presidente de Consiglio Mario Draghi ha fatto il punto sulle misure, specialmente quelle più divisive come gli appalti, così da tirare le somme per raggiungere un’intesa e rispettare la tempistica indicata dal cronoprogramma del Recovery plan.

I tempi per il via libera

Il provvedimento, fondamentale per proseguire praticamente con tutti i progetti del Pnrr, è infatti atteso entro la fine del mese e il consiglio dei ministri per l'approvazione potrebbe essere domani, venerdì 28 maggio, ma non è escluso uno slittamento alla prossima settimana. «Penso che si chiuda domani», ha detto la ministra Elena Bonetti al termine della cabina di regia.

Salvini su stop appalti al massimo ribasso: Lega molto soddisfatta

«Come Lega - ha sottolineato il leader Matteo Salvini - esprimiamo grande soddisfazione, non si parlerà più di appalti al massimo ribasso per le opere pubbliche, che non tutelano l'interesse collettivo e nemmeno quello delle imprese sane. Semplificare e velocizzare è fondamentale per la ripartenza del Paese, garantendo sicurezza ai lavoratori, certezza alle imprese e qualità delle opere».