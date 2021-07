Dl semplificazioni/Il Tar non blocca le opere

In caso di ricorso al Tar, le opere del Pnrr, considerate al pari di quelle strategiche, proseguiranno il loro iter e non subiranno interruzioni. Per la lotta al dissesto idrogeologico arrivano i commissari. I presidenti di Regione potranno continuare ad esercitare questo ruolo ma dovranno rispettare il cronoprogramma, altrimenti saranno sostituiti. Tagliati anche i tempi per gli espropri “mantenendo le salvaguardie minime di diritti costituzionalmente garantiti”. Il Mite dovrà cercare l’intesa con i governatori per la predisposizione dei decreti per la mitigazione del rischio. Inoltre, qualora deputati e senatori lo chiedano, lo stesso ministero dovrà tenere conto del Parlamento sui progetti ambientali.

