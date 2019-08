Dl Sicurezza bis, maggioranza alla prova della fiducia La tenuta della maggioranza ruoterà sulle scelte dei senatori pentastellati dissidenti, contrari al decreto sponsorizzato da Matteo Salvini. Respinte le pregiudiziali al decreto, con il risultato che secondo il Pd viene certificata la nascita di una nuova maggioranza di Nicola Barone e Vittorio Nuti

Dl Sicurezza bis, dalle maximulte alle Ong al Daspo fino a 10 anni allo stadio

4' di lettura

C'è attesa per l'esito del voto di fiducia posto sul decreto legge Sicurezza bis, in discussione al Senato dove i numeri della maggioranza sono in bilico. La prima chiama è prevista per le 19:30 (il voto intorno alle 21). Se i senatori di Forza Italia sfileranno sotto la presidenza dicendo «non partecipo al voto», FdI ha invece annunciato l'astensione. La compattezza degli alleati attende poi un ulteriore test mercoledì mattina, quando saranno discusse e votate le mozioni sulla Tav sempre a Palazzo Madama.

Dl in Aula senza relatore

«Ancora una volta questo governo umilia il ruolo del Parlamento, ci costringe a ratificare un decreto senza poterlo realmente discutere: testo blindato, emendamenti ignorati, il compito dei senatori si limiterà a timbrare, qualcuno felice e altri meno, il volere dei capi, anzi del Capitano. Un passo alla volta state trasformando il tempio della democrazia in quell'aula sorda e grigia, in quel bivacco di manipoli evocato in un periodo di cui alcuni, anche qui dentro, provano nostalgia», dichiara Pietro Grasso (Pd) nella discussione.

Il Dl era approdato in Aula (deserta) per l'inizio della discussione generale in seconda lettura senza mandato al relatore, come deciso dalla commissione Affari costituzionali che non ha potuto votare gli oltre 1.200 emendamenti sul tavolo in mancanza del parere della Bilancio. I tempi per la conversione del provvedimento si presentavano assai stretti anche a causa della pausa estiva dei lavori parlamentari incombente. La tenuta della maggioranza è a rischio, perché la conta ruoterà sulle scelte di cinque (o più) senatori pentastellati dissidenti, contrari al decreto sponsorizzato da Matteo Salvini.

Pregiudiziali respinte. Pd: nata nuova maggioranza

In precedenza, in attesa della richiesta del voto di fiducia da parte del governo, l'assemblea ha respinto le questioni pregiudiziali al decreto legge con 217 contrari, 53 favorevoli e 2 astenuti. Secondo il Pd ciò «certifica la nascita di una nuova maggioranza. Con Lega e M5S, contro la nostra pregiudiziale, hanno infatti votato i senatori di FdI e di FI. Il Pd è ormai l'unica opposizione al governo presente in Parlamento».