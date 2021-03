Dl «Sostegni»: 5 fasce per i nuovi aiuti a imprese e partite Iva, stralcio delle cartelle verso l’ok

Aiuti in 5 fasce

Per quel che riguarda il primo tema, l’architettura definita a Palazzo Chigi e al Mef costruisce un sistema di aiuti in cinque fasce, definite dai livelli di fatturato 2019. Le fasce saranno le seguenti: fino a 100mila euro, fra 100mila e 400mila, fra 400mila e un milione, 1-5 milioni, 5-10 milioni. A ogni fascia toccherà un aiuto parametrato alle perdite 2020, con una scala che riduce la percentuale al crescere del fatturato. La base di calcolo, secondo le bozze elaborate fin qui, sarà rappresentata dalla perdita mensile media moltiplicata per due; e ogni fascia dovrà applicare a questo valore una percentuale: 30% la prima e poi, di fascia in fascia, 25%, 20%, 15% e 10%. Un’idea alternativa è quella di raddoppiare queste percentuali alla perdita mensile media, senza moltiplicare quest’ultimo valore per due: ma cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia.

La piattaforma telematica

Il compito di accorciare il più possibile il calendario degli assegni (o, in alternativa, dei crediti d’imposta, a scelta dell’interessato) è invece affidato alla piattaforma telematica sviluppata nelle scorse settimane dalla Sogei e gestita dall’agenzia delle Entrate. Il sistema online dovrà raccogliere le istanze di quasi 3 milioni di partite Iva, che autocertificheranno il possesso dei requisiti per l’aiuto: con l’obiettivo di avviare i pagamenti subito dopo Pasqua e completarli entro il 30 aprile (come anticipato sul Sole 24 Ore di ieri).

Il blocco dei licenziamenti

L’altro tema che è stato circondato da incognite riguarda il capitolo lavoro. Sotto esame è finita in particolare l’estensione del blocco dei licenziamenti per tutti fino al 30 giugno e fino al 30 ottobre per le Pmi dei settori più direttamente colpiti dalla crisi pandemica. Anche in questo caso è atteso un approfondimento sui numeri, che dovrebbero arrivare oggi sui tavoli dei vertici di governo e maggioranza.

Nella griglia del provvedimento ci sono poi i 5 miliardi del piano vaccini e gli aiuti a sanità, enti territoriali e scuola, in un insieme da circa 50 articoli che assorbono tutti i 32 miliardi di deficit approvati a gennaio. In vista del nuovo scostamento atteso per aprile.