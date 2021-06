Dl Sostegni bis, Alitalia: Santosuosso, indispensabili altri finanziamenti

Migliorare efficacia Ace

«L'introduzione dell'Ace innovativa - ha continuato Sabatini -, agevola la capitalizzazione delle imprese. Come già riferito in occasione di precedenti audizioni, l’Aiuto alla Crescita Economica si è dimostrato efficace nel favorire la capitalizzazione delle imprese (in particolare le PMI), la loro resilienza e l'innalzamento del loro merito di credito. L’Ace, infatti, consente, con riferimento alle scelte di finanziamento di medio-lungo periodo del singolo imprenditore, di favorire il rafforzamento patrimoniale del tessuto industriale italiano e si è dimostrata particolarmente efficace nel lungo periodo, considerata la sua natura di agevolazione che opera su base incrementale». Secondo Sabatini, «l'impatto positivo del beneficio dipende, in primo luogo, dalla misura dell'aliquota del c.d. “rendimento nozionale del nuovo capitale proprio”, che si è progressivamente ridotta nel corso del tempo ed è oggi pari all'1,3%.L'aumento al 15% della suddetta aliquota per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021, così come la scelta di rendere efficaci tali incrementi per tutto l'anno d'imposta è dunque determinante per aumentare l'efficacia della misura», ha concluso.

Mcc: Da Cura Italia finanziamenti per 163,9 mld, oltre 2,1 mln operazioni

La giornata ha visto intervenire in audizione alla Camera sul dl Sostegni bis anche Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Mediocredito Centrale. «A partire dall'entrata in vigore del Dl Cura Italia del 17/03/2021 e fino alla pubblicazione del Dl Sostegni del 25 maggio - ha ricordato - sono state accolte oltre 2,1 milioni di operazioni, per un importo finanziato di 163,9 miliardi e un importo garantito di 135,7 miliardi, di cui: 1.143.653 per operazioni lettera m di importo fino a 30 mila, per un importo finanziato e garantito di 22,3 miliardi; 492.544 moratorie per garanzie sussidiarie, per un importo finanziato di 12,8 miliardi e un garantito di 4,2 miliardi; 486.720 altre operazioni, per un importo finanziato di 128,8 miliardi e un garantito di 109,2 miliardi».

Cndcec: rinviare termini per dichiarazione redditi

Anche il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) è stato audito in commissione sul provvedimento. «Per quanto concerne il contributo a fondo perduto “perequativo” (o a conguaglio) - è stato messo in evidenza - si segnala innanzitutto l'assoluta necessità di differire il termine del 10 settembre 2021 attualmente previsto dal comma 24 per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, a cui il legislatore ha inteso subordinare la presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo in esame». «Tali complessità - è stato aggiunto - impongono dunque di differire al 31 ottobre 2021 il termine previsto dal comma 24 per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, quale adempimento preventivo necessario per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo».