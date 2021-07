Dl sostegni bis: giovedì mattina in Senato voto di fiducia

1' di lettura

«La capigruppo ha stabilito che da domani (giovedì 22 luglio, ndr) ci saranno le dichiarazioni voto, dalle 9.30, poi la chiama per il voto» di fiducia. Lo ha detto il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, intervenendo in Aula, al termine della conferenza dei capigruppo, chiamata a decidere il calendario dopo la richiesta del voto di fiducia sul dl sostegni bis, da parte del governo.

Fiducia posta sullo stesso testo approvato alla Camera

Il provvedimento si appresta dunque a ottenere il via libera definitivo del Senato. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto la questione di fiducia nell’Aula di Palazzo Madama sul provvedimento, nel testo già approvato dalla Camera. Il decreto legge deve essere convertito in legge entro sabato prossimo, 24 luglio

Loading...