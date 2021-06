Dl Sostegni, dall’Imu alle auto elettriche: alla Camera 4mila richieste di intervento

I Cinque Stelle chiedono incentivi a veicoli elettrici

I Cinque Stelle puntano sugli incentivi per acquistare veicoli elettrici. «Per continuare a sostenere lo sviluppo della mobilità sostenibile - hanno spiegato Giuseppe Chiazzese e Luca Sut, deputati M5s - abbiamo presentato un emendamento al decreto Sostegni-bis per incrementare con ulteriori 50 milioni di euro il fondo “ecobonus” con risorse riservate esclusivamente alla categoria di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km e 21-60 g/km CO2».

Spinta per cessione credito Transizione 4.0

Tra gli emendamenti M5s uno che prevede la possibilità della cessione del credito d’imposta per gli acquisti di beni strumentali e gli investimenti in ricerca e sviluppo e formazione che fruiscono dell’agevolazione prevista dal Piano Transizione 4.0. Per l’anno in corso si può optare per la cessione del credito ad altri soggetti, inclusi banche e finanziarie, nel limite di 600 milioni di euro. Tra gli altri emendamenti del MoVimento quelli per il rifinanziamento della Nuova Sabatini e quelli relativi alle semplificazioni del Superbonus 110% per l’edilizia.

Concorsi semplificati per gli insegnanti di sostegno

Veicoli elettrici, ma non solo. I Cinque Stelle hanno depositato delle proposte di modifica che puntano a risolvere il problema della carenza di insegnanti di sostegno nelle scuole attraverso concorsi semplificati per le figure già specializzate, e quello del dimensionamento scolastico riducendo la soglia minima di alunni per scuola necessari a mantenere le figure, fondamentali, del dirigente scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).

Lega, stop Imu per immobili con blocco sfratti

La Lega guarda invece sull’alleggerimento della pressione fiscale. Un emendamento della Lega depositato in Commissione prevede lo stop alla prima rata Imu per «i possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all’art 103, comma 6, del decreto 17 marzo 2020», ovvero dal blocco degli sfratti. La richiesta di modifica porta la firma di 18 parlamentari e prevede anche la possibilità di un rimborso, nel caso il pagamento sia stato già effettuato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl. Le modalità di rimborso dovranno essere stabilite con un decreto del ministero dell’Economia da emanare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. Il costo stimato è di 57 milioni di euro.

LeU, proposta salva-anno bianco partite Iva o 90% escluse

Per quanto riguarda le partite Iva, l’anno bianco dei contributi rischia di finire in un nulla di fatto per il 90% di questi lavoratori, circa 2 milioni. Di qui la proposta di modifica di LeU di permettere di accedere all’anno bianco contributivo nel 2021 a tutte le partite Iva, anche a quelle che non hanno presentato il Durc 2020 a patto che si mettano in regola con il documento entro il 2022.