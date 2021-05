Dl sostegni, il Governo pone fiducia su maxi emendamento. Salta superbonus imprese. M5S: valutiamo fiducia

Lo stop al superbonus per le imprese

La ragioneria generale dello Stato ha bloccato il Parlamento sulle nuove monete fiscali. Dal maxi-emendamento, su cui il governo ha posto la questione di fiducia, i tecnici di via XX settembre hanno imposto lo stralcio delle norme votate dalle commissioni che consentivano la possibilità di cedere a terzi i crediti d'imposta per incentivi 4.0 per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici e quelli edilizi del 50% delle spese per realizzare autorimesse e posti auto pertinenziali anche a proprietà comune e per l'eliminazione delle barriere architettoniche su ascensori e montacarichi.

M5s,tolto superbonus aziende, valutiamo fiducia

Ettore Licheri, capogruppo M5s al Senato, ha parlato di «decisione incomprensibile e immotivata. Cominceranno delle interlocuzioni con la Ragioneria e parallelamente un processo di seria riflessione su quello che sarà il voto del M5s alla fiducia stasera al Senato».



Slittano nuovi sostegni

Non arriverà invece questa settimana il nuovo decreto Sostegni bis, che deve distribuire quasi altri 40 miliardi di aiuti a famiglie e imprese ancora alle prese con la crisi innescata dalla pandemia. L'approdo in Consiglio dei ministri del provvedimento slitta alla prossima settimana, perché nonostante gli sforzi per accelerare sono tante ancora le questioni aperte, dal Pd che chiede di inserire un “pacchetto turismo” alle discussioni sul cuore del nuovo intervento, la nuova tornata degli indennizzi alle imprese, con la Lega che insiste per innovare il meccanismo e dare un ristoro più mirato - guardando ai costi fissi - in particolare a chi ha chiuso per le misure anti-contagio. Oltre al problema delle imprese c'è quello dei posti di lavoro, ricordano però i sindacati, in pressing sul governo per ottenere una ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti almeno fino a ottobre quando sarà compiuta la riforma degli ammortizzatori sociali.