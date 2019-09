Dna Porsche e supercarica per l’elettrica Taycan

Porsche Taycan, le foto in strada della sportiva elettrica Photogallery30 foto Visualizza

Taycanvanta un’alimentazione a 800 Volt, invece di 400 Volt e questo permette in circa cinque minuti di avere 100 km di autonomia con una rete di ricarica ad alta potenza. Non pone dunque problemi di range anxiety a patto che ci sia un ecosistema energetico adeguato come quello scandinavo. Al volante Taycan è una vera Porsche: un’auto altamente emozionale, non è un elettrodomestico su ruote per fare il tragitto casa lavoro a emissioni zero. La coppia è enorme: 1.050 per la Turbo S e 850 Nm (Turbo). E, infatti, la grossa elettrica va come un treno e al volante lo si avverte subito.

La casa dichiara prestazioni top: La Taycan Turbo S accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, che diventano 3,2 per la Taycan Turbo. La velocità massima è per entrambe di 260 km/h.

Taycan è stabilissima, segue i comandi del pilota con precisione telepatica e l’handling nonostante la mole (5 metri e 2.300 kg) è sorprendente e sul misto veloce ci si può togliere, limiti permettendo, qualche soddisfazione.

Le auto elettriche, si sa, sono silenziose ma con il loro sibilo da lavatrice in centrifuga emozionano poco e siccome l’orecchio vuole la sua parte, la casa offre l’Electric sport sound, un rumore generato digitalmente che simula un motore termico ma a tratti ricorda la nave stellare Enterprise di Star Trek quando entra a velocità di curvatura.

La vettura è spaziosa (viste le dimensioni ci mancherrebe altro). Posizione di guida e confort per i passeggeri sono ineccepibili. Salendo a bordo il colpo d’occhio è notevole: la pancia è dominata dal digitale, iniziando dal cruscotto virtuale curvoda 16.8” . A centro plancia uno schermo da 10.9 “a cui è possibile aggiungere un monitor aggiuntivo davanti al passeggero. Dal display da 8.4” sul tunnel si gestice la climatizzazione. Non manca l’assistente vocale a “Hey Porsche”, tuttavia sistema di infotainment soffre di un difetto incomprensibile: manca Android Auto per scelta di Porsche.