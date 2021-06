Dobbiamo ascoltare l’appello stringente della povertà

3' di lettura

«Ma che cosa dobbiamo fare?»

Questo è titolo di pagine dolorose, che Leone Tolstoj mai concluse né recò a compimento. Indetto a Mosca, nel 1882, il censimento della popolazione, Tolstoj – come narrerà la figlia Tatiana – «si fece iscrivere nel numero degli agenti di censimento volontarî. Per poter conoscere i bassifondi e i tuguri della capitale, chiese d’essere mandato nei quartieri più poveri. Il suo desiderio fu esaudito». Ne trasse immagini d’angoscia e d’orrore, e come un disgusto, un improvviso svelarsi della verità sociale, dove si trovavano accanto miseria e dissolutezza, indigenza e lusso di costumi.

Torna, quell’interrogativo, nell’ascoltare e leggere la parola «povertà»: che ci sembrava appartenere a un tempo lontano, a un passato ormai chiuso e irripetibile.

E invece irrompe nel nostro oggi; e turba l’animo, e risveglia le domande fondamentali del nostro convivere. Sì, perché noi conviviamo con la povertà, ed essa non sta a sé, in una sorta di recinto separato e distante, ma pena accanto a noi, nel medesimo presente della storia.

E come può lo Stato italiano, che, insieme con altri europei, si impanca a maestro di diritti umani (cioè – dicono – spettanti all’uomo per il semplice fatto di essere uomo), se ha dentro di sé la sofferenza della povertà?