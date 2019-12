«Dobbiamo guarire dalla malattia del gigantismo» di Paola Pierotti

«Per progettare infrastrutture aereoportuali green, corrono in soccorso le nuove tecnologie e il digitale, le cosiddette smart solution. Gli aereoporti sono formidabili catalizzatori di dati che possono essere messi a disposizione per ottimizzare i flussi e garantire che l'hub sia efficiente e performante. E ancora, in termini di costruzione, si possono certificare tutti i prodotti che concorrono a realizzare l’edificio, fino all’ultimo minimo elemento, ma se l’operazione è ammalata di gigantismo, non si farà mai sostenibilità vera». Parla Giulio De Carli, fondatore e partner della società One Works. Tre sedi in Italia, basi a Londra, a Dubai per seguire il mercato nel Medio Oriente, e a Singapore e Bangkok per le opportunità in Asia. Una squadra di 150 professionisti che proprio con il settore aereoportuale copre il 40% del fatturato.

Architetto, cosa intende con questo riferimento al gigantismo?

Penso a tanti nuovi aereoporti costruiti nel mondo negli ultimi anni. Ad esempio, il nuovo di Doha, molto funzionale, ma che se fosse stato concepito con volumi più contenuti, sagome più efficienti, migliori connessioni tra le parti, potrebbe essere ancora più performante. Dentro il nuovo terminal corre addirittura un people mover: la struttura è stata progettata per minimizzare i rumori, rendere compatibili architettura e mezzo di trasporto, con una hall dimensionata appositamente.

Come si traduce quindi oggi la definizione “green”, per il settore specifico?

Significa costruire infrastrutture che consumano poco in termini di energia, che gravano il meno possibile sull’ambiente, e appunto che sono realizzati con materiali che a loro volta hanno seguito un percorso certificato fino alla loro installazione in cantiere. Si associa la voce “sostenibilità” a quella “green” e si constata che molte delle architetture più recenti si distinguono per un abbondante piantumazione di alberi o per la predisposizione di ampi prati verdi. Ma la vera carta vincente riguarda l’investimento nella pianificazione, nell’approccio sistemico.