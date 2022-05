Dobbiamo mobilitare tutte le nostre risorse per sconfiggere Putin

Vorrei prima passare ai recenti eventi, in particolare all’incontro tra Xi e il presidente russo Vladimir Putin il 4 febbraio alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino. Hanno rilasciato una lunga dichiarazione in cui annunciavano che la cooperazione tra loro «non ha limiti». Putin ha informato Xi di una «operazione militare speciale» in Ucraina, ma non è chiaro se abbia detto a Xi che aveva in mente un’invasione su vasta scala. Esperti militari statunitensi e britannici avevano sicuramente avvertito le controparti cinesi su cosa vi fosse in serbo. Xi approvò, ma chiese a Putin di attendere la conclusione delle Olimpiadi invernali.

Da parte sua, Xi decise di organizzare le Olimpiadi nonostante la comparsa della variante Omicron altamente contagiosa, che stava iniziando a diffondersi in Cina. Gli organizzatori hanno fatto di tutto per creare una bolla ermetica per i concorrenti, e le Olimpiadi si sono concluse senza intoppi.

Ma Omicron si è diffusa, prima lo ha fatto a Shanghai, la città più grande della Cina nonché enorme hub commerciale. Ora si sta diffondendo nel resto del Paese. Eppure Xi persiste fino a oggi con la sua zero-Covid policy, che ha arrecato grandi difficoltà alla popolazione di Shanghai, costringendo i residenti in centri di quarantena improvvisati invece di consentire loro di mettersi in quarantena a casa. Gli abitanti della metropoli cinese sono stati spinti sull’orlo di una ribellione aperta.

Molte persone sono perplesse da questo approccio alla pandemia, ma vorrei darvi una spiegazione: Xi nasconde un segreto imbarazzante. Non ha mai detto al popolo cinese che è stato somministrato loro un vaccino progettato per la variante originale della malattia di Wuhan, ma che offre poca protezione contro le nuove varianti.

Xi non può permettersi di affrontare questo argomento con chiarezza, perché si trova in un momento molto delicato della sua vita politica. Il suo secondo mandato scadrà questo autunno e vuole essere nominato per un terzo mandato, fatto senza precedenti, per poi diventare sovrano a vita. Ha programmato con cura un processo che gli permetterebbe di realizzare l’ambizione della sua vita e tutto è subordinato a questo obiettivo. [...]