«Dobbiamo tornare a fare innamorare i giovani italiani dei grandi vini rossi»

«Io sono un errore della storia. Mio padre Guido, che aveva frequentato la scuola enologica di avviamento professionale, e mia madre Elda, che proveniva da una famiglia di allevatori della Bassa Veronese, mi avevano destinato ad altro. Alla fine degli anni Cinquanta, era un male possedere dei vigneti. Mi iscrissero al liceo classico vescovile di Verona. Mi volevano farmacista o notaio. Nel 1963 mi sono laureato in economia alla Cattolica di Milano con Luigi Guatri, con una tesi sulla distribuzione del vino. Mio compagno di corso era Angelo Caloia. Era uno studente geniale. Sarebbe diventato, dal 1989 al 2009, presidente dello Ior. In Cattolica c’era anche Romano Prodi, che era molto simpatico e casinista, un grande collante per tutti noi universitari che venivamo da fuori Milano. Il notaio, poi, non l’ho fatto».

Sandro Boscaini è il re dell’amarone. Siamo alla Tenuta Canova di Lazise, in una terrazza circondata dagli ulivi che profumano come fanno soltanto qui, sulla costa e nell’entroterra veneto del Lago di Garda: «A fine agosto abbiamo aperto la vendemmia dei bianchi. La scorsa settimana quella dei rossi. In un anno difficile, siamo stati fortunati. Nel Bardolino ha grandinato due giorni, ma subito dopo non ha piovuto e abbiamo potuto cicatrizzare bene le uve con lo zolfo. In Valpolicella non abbiamo avuto bombe d’acqua».

In tavola arrivano alcuni antipasti strepitosi, che sono la rivisitazione dei “cicchetti” veneti, preparati con i vini di Masi Agricola: frittelle di baccalà in tempura al Moxxè, tortelli sfogliati al Campofiorin con cuore di formaggio Monte Veronese e arancini di vialone nano al Costasera. Sandro è un re con due corone sulla testa. La prima è quella della memoria non falsificata. Perché ha vissuto tutta l’epica – povera e ricca, vergognosa e piena di successi – del vino italiano, dal Secondo dopoguerra ad oggi. E ne parla con la schiettezza di chi, a ottantaquattro anni, può dire quello pensa, senza infingimenti: «Negli anni Sessanta e Settanta tanti furbi pensavano che si potesse fare il vino anche, non solo, con l’uva. Le vinacce, lo zucchero, i vini tagliati. Tutto era uguale. Le cose andavano male per chi era proprietario dei vigneti e andavano bene per chi frodava. Io, con le mie vigne, ero deriso. Mi dicevano che ero un cretino. La tragedia del metanolo, nel 1986, ha cambiato tutto. È nata una nuova enologia. Ricordo le conversazioni con Angelo Gaja, Piero Antinori e Giacomo Bologna».

La seconda corona sulla testa di Boscaini è quella del futuro non retorico e non impacchettato dal marketing, che è la corrosiva e melliflua lingua franca della comunicazione di oggi. Perché è stato – per errore, per caso o per scelta – in tante occasioni un antesignano. È stato un vignaiolo non solo di istinto e di tradizione, ma anche di libri studiati e di incontri fatti: «Quando ero amministratore delegato dell’Istituto enologico italiano, scorrazzavo Mario Soldati, che scriveva i suoi articoli sul vino per “Epoca” e per “Grazia”. Era un pazzo, era un genio, era molto divertente». Ha colto fra i primi la connessione intima fra la cultura materiale del vino e la cultura formalizzata del pensiero con il Premio Masi (edizione di esordio 1981). Insieme agli altri grandi vecchi delle famiglie dell’Amarone ha reso questo vino, a lungo sconosciuto, un fenomeno internazionale. Ha portato in Borsa nel 2015 la sua Masi Agricola, primo caso di accesso al mercato dei capitali – seppur con un flottante limitato al 25% – di casa vinicola italiana. Proprio per questa sua costante dimensione di anticipatore, oggi parla con analitico distacco del buono e del cattivo che segnano il presente e il futuro del vino italiano.

La temperatura oggi è mite e la pioggia caduta ieri ha eliminato ogni forma di umidità nell’aria. In un martedì di settembre inoltrato i tavoli sono pieni. In tavola viene portato un bis di primi. Un risotto all’amarone Costasera con scaglie di formaggio Monte Veronese e dei bigoli leggermente piccanti con sarde, pomodorini, olive del Garda e mollica croccante.