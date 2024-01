Doccia fredda su Apple: Barclays abbassa il target a 160 dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il nuovo anno finanziario inizia con un allungo di Bitcoin oltre i 45mila dollari e un downgrade (a sorpresa) ai danni della prima società al mondo per capitalizzazione: Apple. A fine 2023 ha sfiorato i 200 dollari per azione che le attribuiscono un valore di mercato intorno ai 3mila miliardi di dollari, qualcosina in più dei 2.800 di Microsoft che la sta tallonando da un po’. Secondo gli analisti di Barclays il titolo Apple è però adesso da “sottopesare” (underweight). Gli stessi hanno di conseguenza abbassato il target price da 161 a 160 dollari, il 17% in meno rispetto ai prezzi attuali (192 dollari). Diverse le motivazioni: aumento dei rischi associati ai servizi, preoccupazione per il volume delle vendite di iPhone, l’assenza di una ripresa delle vendite di computer Mac, iPad e dispositivi indossabili. In sintesi dubbi sulla probabilità di una crescita continua dei multipli che vedono oggi il titolo prezzare 29 volte gli utili attesi per fine anno.

Doccia fredda

Per certi versi si tratta di una doccia fredda perché questo downgrade arriva in un momento euforico per i mercati finanziari, reduci da due mesi di crescita straordinaria. La reazione a caldo del mercato si è fatta sentire. Le Borse europee hanno ridotto di molto i guadagni della prima parte della mattina (il Ftse Mib è passato da +1,5% a +0,3%). I futures sulle Borse statunitensi sono in rosso (Nasdaq -0,8%) complice l’attesa apertura in calo del titolo Apple (-2% in pre-market). Anche il dollaro, considerato termometro del rischio, sta risalendo. Il dollar index è in rialzo dello 0,7% vicino ai 102 punti. Di conseguenza l’euro, che nei giorni scorsi aveva superato 1,11 dollari, sta perdendo terreno e scambia a 1,096.

Loading...

Resta da capire se la “bocciatura” di una sola casa d’affari nei confronti di Apple possa essere confinata ad un elemento isolato oppure possa rappresentare quella scusa che molti operatori stanno aspettando da tempo per prendere un po’ di profitto dopo gli eccessi di euforia degli ultimi due mesi del 2023. Tanti indicatori tecnici sono finiti nella modalità “ipercomprato”.

Il Re è nudo?

«Il Re è nudo. E’ questo il senso del downgrade di Barclays su Apple, prima società del mondo per capitalizzazione - spiega Antonio Lengua, trader professionista esperto in analisi volumetriche -. Senza entrare nel dettagli della decisionei l timing di questo annuncio, inaspettato e controcorrente, coglie impreparati i mercati all inizio del 2024 e alla vigilia delle trimestrali Q4. Arriveranno altre case a condividere la view ribassista di Barclays ? Se altri nomi importanti si unissero a questa view, ci si puo aspettare una partenza 2024 in lettera, il contrario di quello che avvenne a inizio 2023. Attenzione inoltre all’impatto sul VIX e sul VXN (volatilità del nasdaq) : dopo alcune settimane di valori molto bassi, una rapida risalita di questi indici, se mantenuta per alcune sessioni, può costringere a riduzioni del portafoglio i vol control funds, che hanno accumulato posizioni long per tutto novembre e dicembre».

Il caso Asml

Non c’è solo Apple. Tra i market mover negativi di questa prima giornata del 2024 è finito anche il titolo Asml, noto produttore europeo di chip. La società ha cancellato – su pressione Usa – molti ordini per la Cina entro fine gennaio. La Cina è stata il terzo mercato più grande di Asml per i sistemi di litografia, rappresentando il 46% delle sue vendite totali nel terzo trimestre del 2023. «Il rafforzamento dei controlli statunitensi sulle esportazioni di apparecchiature per semiconduttori e chip di intelligenza artificiale verso la Cina avrà un impatto negativo su Nvidia, Asml e Tsmc. Questo sta mettendo sotto pressione tutto il settore aprendo interrogativi sui risultati trimestrali di questi colossi mentre la Cina continuerà a sviluppare i propri prodotti per il mercato asiatico - spiega Stefano Bottaioli, analista finanziario -. Queste notizie, unitamente a numerosi segnali tecnici che evidenziano che i mercati sono estremamente euforici potrebbero costituire l’innesco per un’importante onda correttiva».