Doccia fredda per la Cina e le 59 aziende della black list di Joe Biden

3' di lettura

Liu He, il vicepremier cinese a capo della delegazione cinese per la ripresa dei Trade talks con gli Usa ha sperato fino all’ultimo minuto che Joe Biden cambiasse linea rispetto a Donald Trump sulla black list delle aziende cinesi legate alla Difesa. Ma così non è stato. A poche ore dalla videoconferenza tra Liu e Jane Yellen, responsabile del Tesoro, il presidente americano ha firmato l’ordine esecutivo che vieta alle entità americane di investire in dozzine di aziende cinesi con presunti legami con i settori della tecnologia di difesa o sorveglianza.



Il ruolo del Tesoro nella gestione della lista

La mossa mette a rischio i segnali di distensione. Toccherà d’ora in poi aI Tesoro americano far rispettare e aggiornare su base “continuativa” la nuova lista di divieto di 59 società. Inoltre, l’acquisto o la vendita di titoli negoziati in borsa in società sospette è vietato per quelle aziende nella lista che sostituisce quella precedente di Donald Trump.

Loading...

L’ordine del presidente impedisce investimenti degli Stati Uniti nel settore militare-industriale cinese, così come la partecipazione a programmi militari, di intelligence e di ricerca e sviluppo della sicurezza.

In più si include anche l’uso della tecnologia di sorveglianza cinese al di fuori della Cina e lo sviluppo o l’uso della tecnologia di sorveglianza cinese “per facilitare la repressione o gravi violazioni dei diritti umani che costituiscano minacce insolite e straordinarie”.

Passa la linea dura di Kurt Campbell

Questa linea avrà effetto per società a partire dal prossimo 2 agosto. La mossa fa parte della più ampia serie di misure di Biden per contrastare la Cina, tra cui il rafforzamento delle alleanze americane e il perseguimento di grandi investimenti interni per rafforzare la competitività economica americana, in un contesto di relazioni sempre più aspro tra i due blocchi.