Doccia fredda per Macron, economia francese in contrazione Il dato negativo del Pil nell’ultimo trimestre 2019, -0,1%, non era atteso: il ministero delle Finanze parla di calo «temporaneo». Bene la Spagna

Una dimostrazione dei sindacati francesi ad Amgouleme, nel sud-ovest della Francia, in occasione della visita di Macron

2' di lettura

I dati congiunturali sulle economie dell’area euro non riservano brutte notizie soltanto per l’Italia. A sorpresa, e per la prima volta nell’era Macron, l’economia francese - la seconda nell’Eurozona - ha registrato una contrazione. Il prodotto interno lordo è infatti sceso dello 0,1% nell’ultimo trimestre dello scorso anno, responsabili il calo delle esportazioni e il ricorso delle imprese alle scorte, a scapito di nuova produzione. È un risultato peggiore delle previsioni degli economisti. Altrettanto inattesa l’accelerazione della Spagna, che si rafforza come una delle migliori in Europa con una crescita trimestrale dello 0,5%.

Quello francese è un risultato che pesa molto per Macron, già impegnato a far fronte a proteste e scioperi inarrestabili contro la sua riforma delle pensioni: e se finora il governo indicava la relativa forza dell’economia a conferma della bontà delle riforme di fisco e lavoro, gli scioperi in corso ormai da settimane hanno avuto una ricaduta sulla spesa dei consumatori.

Secondo Bruno Le Maire, ministro delle Finanze, il dato negativo del Pil è da attribuire infatti a blocchi e rallentamenti nell’attività di porti, linee ferroviarie e rifornimenti energetici. «Questo rallentamento temporaneo - è scritto in una dichiarazione di Le Maire alla stampa - non mette in discussione i fondamentali dell’economia francese, che restano solidi. E tuttavia, resteremo particolarmente vigilanti sulle incertezze internazionali». Le Maire ha sottolineato la tenuta di consumi e investimenti delle imprese.

Sul fronte spagnolo, invece, il +0,5% dell’ultimo trimeste 2019 è superiore allo 0,4% di media previsto dagli economisti. Il dato relativo all’intero 2019 è un +2%: non esente da ombre neppure per Madrid, in quanto il ritmo più lento dal 2014. Nel caso della Spagna, però, l’andamento trimestrale è dovuto a un aumento dell’export e alla forza del settore servizi. Madrid ha iniziato l’anno con un nuovo governo, una coalizione tra i socialisti e Podemos, il partito anti-establishment di Pablo Iglesias ora vice del premier Pedro Sanchez.

