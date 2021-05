Titoli, servizio e una prova al pc: in cattedra con concorsi semplificati. Così cambiano le assunzioni dei prof

Prova unica al pc

Ma è difficile che si arrivi ai 60mila stabilizzandi proposti nelle settimane scorse. A prescindere dal numero finale di beneficiari è chiaro che a parte i titoli e gli anni di servizio (presumibilmente tre anche stavolta con il rischio di ripescare alcuni dei bocciati del concorso straordinario appena svoltosi) se ci sarà una prova sarà unica e al Pc seguita da un anno di insegnamento e colloquio finale.

I TREND INVERSI Gli alunni in calo e i docenti in soprannumero nei prossimi 15 anni. Variazioni assolute. (Fonte: Pnrr)

I nuovi concorsi ordinari

Del resto uno schema simile il Pnrr lo delinea pure per i futuri concorsi ordinari. Nel paragrafo dedicato alla riforma del reclutamento infatti il governo dice chiaramente che i concorsi a cattedra verranno semplificati. Come? Facendo una prima scrematura sulla base di titoli culturali, servizio svolto e prova computer based e formando una graduatoria di vincitori a cui assegnare i posti scoperti. L’anno di insegnamento sarebbe di fatto un training on the job al termine del quale verrebbe svolto un test finale per la conferma in servizio sullo stesso posto assegnato, con l’obbligo di restarci tre anni.

Novità operative nel 2022

Cronoprogramma alla mano, il rinnovamento scatterebbe per i concorsi banditi nel 2022. A meno che non si decidesse di accelerare e di applicare uno schema simile ai concorsi ordinari da 46mila cattedre che sono già stati banditi e hanno visto arrivare oltre 430mila domande. Chiaramente semplificandoli sulla base di una prova unica seguita da un periodo di prova, in linea con le nuove indicazioni dettate dal ministro della Pa, Renato Brunetta, e già sperimentate in altre amministrazioni.

Se si decide di correre - è il ragionamento dei tecnici dell’esecutivo - forse si riesce ad avere una quota di vincitori già per settembre. Evitando o limitando al massimo l’impatto della stabilizzazione-sanatoria di cui sopra.