Documenti top secret, Fbi arresta la “talpa” del Pentagono

La “talpa” che ha svelato attraverso i social media vasti e compromettenti segreti del Pentagono, sul conflitto in Ucraina e lo spionaggio di Washington nei confronti di paesi alleati e nemici, adesso ha un volto: quello d'un 21enne militare americano, in servizio presso la divisione di intelligence della Air National Guard del Massachusetts, amante di videogiochi di guerra e ispirato da sfiducia nel governo. Il sospetto, Jack Teixeira, è stato arrestato ieri pomeriggio da agenti federali.

È stato identificato quale leader di una piccola comunità online di 20 o 30 gamers - Thug Shaker Central - all'origine dello scandalo. Tra questi molti giovanissimi, spesso minorenni, e da quanto si apprende non solo cittadini statunitensi ma russi e ucraini. Il presidente Joe Biden, in viaggio in Irlanda, aveva indicato in precedenza imminenti svolte nelle indagini su quelli che il Pentagono ha definito “atti criminali”.

Controlli inadeguati sulle mail

L’identikit di Teixeira è stato rivelato dal New York Times, citando fonti tra le forze dell'ordine e analisi di documenti e foto. Lo sfondo di alcune immagini mostra dettagli che coincidono con quelli ricavati dalla presenza Internet di Teixeira. È parte della 102nd Intelligence Wing e ha ricevuto una promozione a Airman First Class nel luglio 2022. La sua attuale base, dove ha turni notturni, sarebbe a Cape Cod. Non è chiaro come abbia avuto accesso a documenti di tale rilievo, ma gli esperti hanno denunciato inadeguati controlli o automatici inoltri di email . Di sicuro il caso è destinato a scatenare controversie sull'apparato di sicurezza Usa (tre milioni di funzionari hanno forme di security clearance) e sull'uso dei social media.

Lo scoop del Washington Post

La prima, significativa ricostruzione-shock della pista della talpa era arrivata dal Washington Post: ha pubblicato una lunga intervista ad un membro diciassettenne di Thug Shaker Central. Il ragazzo ha descritto come mappe e fascicoli top secret, in parte trascritti e in parte fotografati, fossero stati messi a disposizione nella loro chat sulla piattaforma Discord, che ne ha in tutto 19 milioni (chiamate servers) con 150 milioni di utenti globali e che sovente operano nell'anonimato e senza moderazione. A distribuire i documenti era stato proprio il leader della chat, descritto come carismatico e tra i più “anziani”. Era conosciuto con lo pseudonimo OG e lavorava in una base militare, dove vantava accesso a dossier classificati. Il resoconto è stato poi confermato al Post da un secondo membro del gruppo. Anche il Times ha parlato con tre partecipanti.

Nerd con la passione per i videogiochi

Dalle interviste emerge che i giovani si erano incontrati virtualmente su siti per videogiochi durante la pandemia, in cerca di amicizie e affinità, e deciso di dar vita a un più ristretto gruppo a inviti. Uniti da passione per armi e strategie belliche, ma anche condividendo una miscela di messaggi e meme religiosi e razzisti, oltre che su videogames. Teixiera, nelle conversazioni virtuali, avrebbe esibito una visione cupa e cospirativa del governo, responsabile d'oppressione e menzogne, ed espresso il desiderio di istruire il gruppo sugli eventi del mondo. Non è apparso motivato da obiettivi di spionaggio o da chiare ideologie e missioni politiche, tipiche di noti whistleblower quali Edward Snowden.