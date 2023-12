Dodici mesi per andare, vedere e scoprire

Ascolta la versione audio dell'articolo

In giro per il mondo dieci destinazioni dove programmare il viaggio della vita o semplicemente un week end da trascorrere con amici richiamati dalla natura, dall’enogastronomia oppure dello sport. Dieci città da scoprire o dove ritornare. E ancora dieci borghi nel Belpaese che meritano più di una sosta per rivivere l’atmosfera di altri tempi. Dieci luoghi del benessere dove rigenerarsi e ritrovare se stessi e dieci mostre imperdibili con le quali arricchirsi e dove lo sguardo porta a perdersi e a immaginare.

Un viaggio nel lontano oriente o nell’ America del sud. Non sono da meno alcune città degli Stati Uniti. Tante le possibilità in Europa per chi cerca un viaggio a medio raggio

Itinerari ispirati da arte, cultura, da un evento sportivo oppure uno musicale. Ogni città può offrire un suo mix di architettura, feeling urbano, mete culinarie e di shopping e, soprattutto, persone. Lasciatevi ispirare

Che sia una vacanza rigenerativa o semplicemente legata al desiderio di ritrovarsi con la natura e lo spazio che ci circonda. Mettetevi alla prova

Alla scoperta dei piccoli gioielli d’Italia, i nostri incantevoli borghi dove il tempo sembra essersi fermato, così caratteristici dal nord a sud dello stivale.