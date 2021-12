Dodici mete da mettere sotto l’albero

Ottobre, a Helsinki per assistere all'eclissi solare

Il 25 ottobre 2022 in Europa si assisterà a una eclissi di sole parziale. Il fenomeno, però, non sarà visibile allo stesso modo in tutto il continente e ci saranno Paesi più fortunati di altri. Se in Italia l'oscuramento non supererà di molto il 20%, in Finlandia, a Helsinki, invece, andrà oltre il 50% (tra le percentuali più alte d'Europa insieme a Kiev, che registrerà un valore di circa il 51%) regalando uno spettacolo più unico che raro.

Novembre, in Giappone per il momijigari

Non solo i ciliegi in fiore dell'hanami. In Giappone un altro fenomeno naturale da non perdere è il momijigari (il foliage), evento che vede protagonisti gli aceri e gli alberi di ginkgo che tingono di rosso acceso e di oro i boschi e i parchi del Paese. La trasformazione segue le varie aree climatiche giapponesi, iniziando dal nord dall'Hokkaido e dal Parco nazionale di Oze, a metà ottobre, e terminando a fine novembre nell'estremo sud, con Tokyo, Osaka e Kyoto.

Dicembre, in Australia per la migrazione dei granchi

A Christmas Island, un'isoletta a nord dell'Australia e non lontana dalle coste dell'Indonesia, tra novembre e dicembre si può assistere alla colorata migrazione di milioni di granchi rossi (Red Crabs) che abbandonano i rifugi nell'entroterra per attraversare l'isola e raggiungere la costa oceanica, dove depongono le uova in occasione dell'alta marea. L'appuntamento per il 2022 è tra il 18 e il 19 novembre e il 18 e 19 dicembre.