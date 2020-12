Dogger Bank, ecco come sarà il più grande parco eolico del mondo

In realtà il piano del governo è già ampiamente in via di realizzazione grazie alla spinta dei fondamentali e non costerà quasi nulla al contribuente britannico, perché l'energia eolica offshore è diventata più competitiva delle altre fonti. A forza di economie di scala, le dinamiche finanziarie si sono ormai spostate a favore dei progetti come Dogger Bank. L'efficienza è aumentata, la dimensione media delle turbine è triplicata negli ultimi dieci anni, l'utilizzo della capacità installata è passato da un terzo a più della metà. Rispetto alle fonti energetiche concorrenti, i costi sono diminuiti del 28%, in base ai calcoli dell'Irena, l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili. Di conseguenza, il tasso interno di rendimento di un progetto come Dogger Bank è previsto dal 6% al 10%, una prospettiva attraente con i tassi d'interesse ai livelli attuali.

I contratti di vendita con tariffe prevedibili dell'energia porteranno a rendimenti costanti, che dovrebbero attrarre gli investitori istituzionali. La joint venture prevede infatti di vendere un decimo del capitale del progetto prima della fine dell'anno, riducendo i tempi necessari per coprire i costi. Keith Anderson, amministratore delegato di Scottish Power, uno dei maggiori investitori nel settore delle energie rinnovabili in Gran Bretagna, ha commentato dopo l'annuncio del piano che «non mancano i capitali né l'appetito degli investitori per l'eolico offshore», ma il ritmo e l'entità della crescita del settore dipenderanno dalla capacità del governo di concedere nuove licenze per fondali marini a velocità record.

Il governo prevede di generare nuovi investimenti attraverso una serie di aste la prossima primavera, che daranno anche un supporto pubblico ai progetti eolici e solari onshore, per la prima volta negli ultimi quattro anni. Queste aste, da sole, dovrebbero garantire oltre 20 miliardi di sterline di investimenti e creare 12.000 posti di lavoro nel settore. «Sono assolutamente fiducioso che il settore possa raggiungere questi obiettivi nei tempi previsti», ha assicurato Anderson. E ha aggiunto: «Il mio unico dubbio è che la gente inizierà a vedere i 40 gigawatt come un limite e invece dovremmo raggiungerlo e superarlo. Avremo bisogno di molta più elettricità pulita in futuro».

Il governo britannico è sotto pressione per dimostrare che il Regno Unito sta prendendo sul serio il suo obiettivo di emissioni zero al 2050, come nazione ospitante della prossima conferenza sul clima delle Nazioni Unite, la Cop26, che è stata rinviata di un anno a causa del Covid-19 e sarà organizzata in novembre dell'anno prossimo insieme all'Italia. Fra le prime misure adottate per dare una spinta all'eolico offshore, sono stati destinati 160 milioni di sterline al potenziamento dei porti, in modo da prepararli a gestire le dimensioni di una nuova generazione di mega-turbine e sostenere le comunità portuali che si trovano ad affrontare il declino economico. Un intervento che potrebbe fare da modello per i porti italiani, soprattutto quelli del Sud, che andrebbero trasformati in hub logistici per i parchi eolici galleggianti che si realizzeranno nei prossimi anni nel Mediterraneo, ammesso che l'Italia voglia partecipare a questa partita.