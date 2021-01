Dolce e salato in farmacia: Bauli sugli scaffali con 36 prodotti senza glutine La nuova gamma di referenze è indicata per le persone che soffrono di allergie o intolleranze e sarà distribuita con i marchi Doria e Bauli di L.Ben.

Si fa spazio tra gli scaffali delle farmacie anche il gruppo Bauli. L’azienda veneta sarà presente in farmacie, parafarmacie e negozi specializzati con una gamma di referenze a marchio Bauli e Doria. I 36 prodotti dolci e salati sono stati creati esclusivamente per i consumatori celiaci o intolleranti a latte e lattosio e venduti solo nei punti vendita pharma.

I nuovi prodotti come torte, plumcake, pane e pasta senza glutine, che entrano per la prima volta entrano nell'assortimento dei due brand, nascono da un'attività di ricerca e sviluppo di ricette dedicate alle persone che soffrono di allergie o intolleranze.

Un progetto che è partito dopo l'acquisizione da parte del gruppo Bauli nel 2018 di una quota di maggioranza di AlpiPan, azienda di Altopascio (Lucca) che da oltre 15 anni si dedica esclusivamente alla produzione di alimenti da forno gluten free e aproteici. “Questo nuovo progetto testimonia l'orientamento all' innovazione continua del nostro Gruppo, che da quasi cento anni interpreta non solo l'evoluzione del mercato, ma soprattutto le esigenze e i desideri dei nostri consumatori” ha spiegato il presidente Michele Bauli.

