Dolce Vita a Milano nel nuovo Gran Meliá Palazzo Cordusio

Per un milanese, Palazzo Venezia è un pezzo di storia della città. L’ex sede delle Assicurazioni Generali costruita tra il 1897 e il 1901 su progetto di Luca Beltrami, l’architetto che ha progettato piazza della Scala e curato il restauro del Castello Sforzesco, ha riaperto il 2 dicembre scorso come hotel Gran Meliá Palazzo Cordusio, contribuendo alla metamorfosi dell’omonima piazza su cui si affaccia: da cuore finanziario con le assicurazioni, l’ex borsa (poi Palazzo delle Poste) e il Palazzo del Credito Italiano a centro dello svago con un nuovo albergo di lusso, l’affollata roastery di Starbucks, il per ora unico store italiano di Uniqlo e il ristorante Horto, già stellato dopo un anno di apertura.

Tutti restano a bocca aperta davanti a quella facciata che hanno visto e rivisto tante volte ora illuminata da mille lucine, che dalla porta a vetri lascia intravedere interni pieni di vita e mondanità. Non lasciatevi intimidire dai portieri in livrea: il Gran Meliá non è riservato solo agli ospiti che prenotano la camera, ma è anche un innovativo hub gastronomico aperto a tutti con concept affidato a Sunset Hospitality Group. Dalla prima colazione alla pasticceria Gioia con brioche e maritozzi ai cocktail (anche alcol free) nel giardino d’inverno, alla cena con i piatti ispirati alla cucina delle isole italiane, in particolare Sicilia, Sardegna e Capri tra scaffali pieni di oggetti d’arte e libri sulla moda (con qualcosa di più filosofico/sociologico) e un rooftop con tavolini, ombrelloni e chaise longue.

Aspetteremo invece qualche mese per il ristorante giapponese Sachi, che dopo il successo di Londra arriverà a Milano con tanto di omakase, il banco del sushi a scelta dello chef: si parla di aprile, insieme al clima adatto per godersi anche la terrazza-giardino con vista sulla Madonnina. Il viavai non mancherà, ma non sarà di disturbo per chi invece dorme in hotel. Fatto molto inusuale, la reception è infatti all’ultimo piano. Solo quando ci arriverete capirete perché hanno scelto di farla proprio lì: è sotto la cupola dello storico palazzo con una scala a chiocciola in ferro battuto che si arrotola fino al suo vertice per le manutenzioni.

Il palazzo è sotto vincolo e gli architetti (lo studio spagnolo Asah e il milanese Marco Piva) hanno dovuto rispettare la struttura originaria. Non si avvertono però forzature nelle camere confortevoli, spaziose e contemporanee, dove si riconoscono singoli pezzi di Molteni, Cassina Fornasetti, luci di design e tessuti di Rubelli che ha collaborato con Florim per creare una speciale ceramica stampata che al tatto sembra seta. In alcune camere ci si sveglia con le guglie del Duomo davanti (come la suite 315), ma altre hanno finestre poetiche affacciate sulla medievale piazza dei Mercanti (una delle più belle di Milano), sul Castello, su via Orefici e su piazza Cordusio. Con la palestra inondata di luce naturale e una piccola spa con piscina, bagno turco, sauna e doccia emozionale, Palazzo Cordusio asseconda il nuovo corso della città, che, notoriamente super business, ormai non può prescindere da momenti di puro piacere e relax.