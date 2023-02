Dolce&Gabbana Beauty investe in risorse umane e supply chain

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Centottanta persone assunte in un anno con la previsione di salire presto a quota 250 e un obiettivo di crescita del business - che a retail vale 1,2 miliardi di euro - del 20% nei primi dodici mesi di attività: sono i primi risultati del nuovo capitolo dedicato alla bellezza firmato Dolce&Gabbana che l'anno scorso, dopo trent'anni, ha deciso di assumere il controllo diretto della produzione, distribuzione e vendita delle sue linee di fragranze, makeup e, in futuro, skincare chiudendo il rapporto di licenza con Shiseido e costituendo la società Dolce&Gabbana Beauty.



«Un anno fa abbiamo fatto cenno a questo progetto che ha visto il nostro partner Shiseido occuparsi ancora della parte produttiva e distributiva per tutto il 2022 mentre noi prendevamo in mano la parte di ricerca e sviluppo e comunicazione per poi essere completamente autonomi dal 1° gennaio 2023 con il passaggio totale delle consegne - racconta Alfonso Dolce, presidente e amministratore delegato di Dolce&Gabbana Beauty . E quello che abbiamo detto abbiamo fatto: da una realtà che il 1° settembre 2021 era costituita da due persone siamo passati oggi a una società che ne impiega circa 180 di cui 107 nella nuova sede milanese e altre 70 in giro per il mondo nelle filiali delle varie region che abbiamo creato: a Miami, Singapore, in Francia, Spagna e a Dubai».

Loading...

Il capitale umano, dopotutto, è il vero motore di questo progetto, secondo Dolce ed è destinato a crescere. «Arriveremo a 250 molto velocemente - aggiunge Gianluca Toniolo, amministratore delegato operativo di Dolce&Gabbana Beauty - . A Milano lavorano persone che arrivano da 25 Paesi perché ci serve avere visione variegata dei gusti del mondo. L'età media è di 36 anni, il 67% è composto da donne e parliamo 18 lingue».

Continua Dolce: «Abbiamo dato credibilità a questo progetto creando una legal entity, dandole una casa con personale qualificato e collaborando con partner sia nell'area della supply chain che in quella distributiva. Intercos è la partnership più significativa: siamo entrati nel 2% del suo capitale pari a circa il 10% del flottante. Quindi non abbiamo fatto una scelta leggera, ma di strategia di lunga vita».Il primo risultato del nuovo corso è il recente lancio della fragranza donna Queen a cui seguirà a settembre quello di un nuovo blockbuster, sempre femminile, strettamente legato al mondo della moda oltre al restyling di packaging e prodotti di partenza. Il tutto con un approccio che vede centrali due concetti cari all'azienda Dolce&Gabbana: italianità e artigianalità. «L’idea - spiega Dolce - è raccontare il marchio da un punto di vista unico in tutte le sue declinazioni, dalla casa al gioiello agli orologi.

Il beauty è strettamente legato al fashion con la stessa direzione strategica e gli stessi direttori creativi, Domenico Dolce e Stefano Gabbana «e quindi possiamo beneficiare dei codici della marca - aggiunge Toniolo -. Abbiamo cercato terzisti molto specializzati per un processo produttivo che ha richiesto una grande ricerca per un prodotto che non è solo una porta di accesso al marchio, ma una vera esperienza. Da adesso in poi sarà tutto made in Italy. È presto per dare numeri concreti perché siamo in fase di sviluppo e migrazione. Partiamo da un business che a valore retail mondo va a sfiorare 1,2 miliardi. Il nostro consolidato sarà minore perché vanno tolti due livelli di marginalità: quella del retail che è del 50% e un altro 20% tra distributori e agenti».