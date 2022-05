Dolce&Gabbana dedica due corner alla bellezza nelle boutique donna di Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

A seguito della creazione della nuova società Dolce&Gabbana Beauty, con l'obiettivo di assumere il controllo diretto della produzione, distribuzione e vendita delle sue linee di fragranze e make-up, Dolce&Gabbana presenta due corner beauty all'interno delle boutique di Via Spiga 2 e di Via Montenapoleone 4, Milano, completando l'esperienza lifestyle.



Nel rispetto dei valori e del Dna del brand, le aree, dedicate alle fragranze e al make-up, rispecchiano in ogni dettaglio l'unicità dello stile Dolce&Gabbana. Dal carattere geometrico e con forti richiami al barocco, gli arredi dialogano con il concept delle boutique creando una perfetta fusione tra tradizione e modernità.

Loading...

Con una dimensione di 30 mq e situato al piano terra, il corner Beauty di via Spiga 2 è visibile dall'esterno: i tavoli sono realizzati in onice bianco e marmo rosso Red Jasper, tutte le cornici e le strutture metalliche sono caratterizzate da una preziosa finitura oro; i ripiani espositivi sono in onice bianca o in vetro trasparente e gli arredi hanno finitura legno Red Gum lucido.

Lo spazio di via Montenapoleone 4, anch'esso al piano terra, è di 34 mq. Gli arredi seguono le forme squadrate della boutique. I tavoli in radica di olmo e acciaio lucido presentano teche trasparenti e ripiani estraibili in onice rosa; gli arredi a parete, con ripiani in vetro, richiamano nel fondale la finitura in stucco damascato bianco che contraddistingue l'area. In entrambe le boutique, il mondo delle fragranze celebra le linee più rappresentative.