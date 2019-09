Dolce&Gabbana: «La nostra ossessione è preservare e promuovere l’artigianalità»

4' di lettura

Tre cose colpiscono della collezione Dolce&Gabbana e di come gli stilisti l’hanno presentata nel backstage. La prima è legata al passato, presente e futuro della moda italiana e dell’artigianalità. Domenico Dolce e Stefano Gabbana non partecipano a convegni sul tema né fanno proclami, ma dimostrano nei fatti il loro impegno: gli abiti per la prossima primavera-estate sono il trionfo delle tecniche manuali e della genialità degli artigiani italiani, «per i quali niente è impossibile e che amano accettare le sfide più strane, dando forma e vita ai nostri cartamodelli. Non esiste al mondo un altro Paese dove questo sia possibile», dicono i due stilisti.

Una nuova idea di sensualità



La seconda cosa che lascerà il segno deriva dalla dichiarazione di intenti che Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno fatto prima che iniziasse la sfilata, impegnati, spilli in mano, negli ultimi ritocchi a modelle e vestiti: «Questa collezione riflette una nuova interpretazione della sensualità. Rispetto a quando eravamo giovanissimi noi, oggi c’è un rapporto diverso con il corpo, la sessualità e l’idea di sexy o di attrazione – spiegano –. Ci sono meno tabù, sono quasi scomparsi i timori di esibire il proprio corpo e, cosa forse ancora più importante, spesso non lo si fa con l’intento di lanciare un richiamo di chiaro tipo sessuale. La nostra moda è sexy da sempre e non rinneghiamo nulla, ma capiamo che oggi occorre esserlo in modo diverso, meno urlato, che si esprima anche attraverso il colore, la leggerezza e l’allegria, che poi sono tra le cose più sexy che esistano».

La necessità di allontanarsi da Instagram

La terza intuizione di Dolce&Gabbana – che dimostra quanto la moda abbia un potere quasi divinatorio sugli umori di una società – riguarda il rapporto con i social e Instagram in particolare. «Abbiamo chiuso i nostri account personali. Ci siamo accorti che la facilità con cui si posta azzera la capacità di autocritica e, diciamolo, di pudore – spiega Stefano, il più segnato da disavventure sul web –. Forse, parlo ora soprattutto per me, mi sono illuso che Instagram fosse il modo migliore e più facile e sincero per esprimermi. Non è così: io e Domenico siamo quello che facciamo come stilisti. La nostra vita è la moda: giudicateci, se proprio dovete, per quello che vedete in passerella».

Le nuove lavorazioni

Un materiale molto estivo, la rafia, ma usato in generale per cesti e cestini. Infatti per utilizzarlo per abiti e calzature Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno proposto i loro cartamodelli a maestri cestai di Firenze. «È sempre bello e stimolante lavorare con gli artigiani. Sono sempre entusiasti del loro lavoro e non hanno paura di sperimentare, di cimentarsi con cose che non fino a quel momento non avevano fatto. E a noi resta la grande soddisfazione di sapere che ci sarà sempre qualcuno, in Italia, in grado di realizzare le nostre idee». In passerella sono andati abiti, tailleur e gonne in rafia abbinata a diversi tipi di cotone: tutto leggerissimo al tatto e piacevole al contatto con la pelle.