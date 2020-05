Dolce&Gabbana lanciano il progetto «Fatto in casa», tutorial online sulle artigianalità, dalla magliaia al panettiere Intrattenimento e opportunità di imparare qualcosa, ma soprattutto occasione per raccogliere ulteriori fondi a favore della ricerca di Humanitas, sostenuta dagli stilisti da prima della pandemia di Giulia Crivelli

Ci sarà tempo e – speriamo – la volontà e il desiderio, da parte di tutti, di ripensare alle settimane della fase uno, quella del vero e proprio lockdown, e alle reazioni di fronte alla fase due, che serve a ritrovare tempi perduti, potremmo dire. O a inventarsene di nuovi. A oggi possiamo già raccontare e raccontarci come abbiamo trascorso le ultime settimane, che hanno colpito tutti con effetti diretti e indiretti, con disagi immediati e con l’accumularsi di paure per quello che verrà.

I giorni della riflessione

Stefano Gabbana e Domenico Dolce hanno reagito, come creativi, riflettendo sui tempi, forse anche sul senso, della moda, sul destino della collezione che proprio pochi giorni prima del lockdown aveva debuttato nelle vetrine (quella della primavera-estate 2020) e sul destino della collezione presentata poco più di due mesi fa con una sfilata, quella dell’autunno-inverno 2020-2021. Era il 23 febbraio, penultimo giorno della settimana della moda donna di Milano: in passerella si erano appena visti abiti e accessori che in negozio sarebbero arrivati solo tra molti mesi. In prima fila sedeva anche Elisa Vicenzi, ricercatrice virologa del San Raffaele di Milano: pochi giorni prima, il 16 febbraio, Dolce&Gabbana aveva fatto un’importante donazione all’istituto Humanitas, per un progetto congiunto con il San Raffaele sul coronavirus. La pandemia non era ancora pandemia, sembrava trattarsi di una crisi sanitaria ed economica “solo” per la Cina. Come sappiamo, di lì a pochi giorni fu chiaro che il coronavirus era diventato un (gigantesco) problema globale.

La nascita del progetto #DGFattoacasa

Le riflessioni su come e se cambierà la moda e i suoi calendari sono inevitabili, per persone, come Stefano Gabbana e Domenico Dolce, che della moda hanno fatto la loro ragione di vita. «Non possiamo fare previsioni sul futuro, però. Solo supposizioni. Che possono spaventare, perché nessuno aveva mai vissuto un’emergenza simile – spiegano –. Continueremo a farle, anche perché guidiamo un gruppo che dà lavoro direttamente, solo in Italia, a 1.2oo persone e ci sentiamo responsabili per il loro futuro e benessere, anche economico. Ma ci siamo detti che la nostra creatività poteva essere messa al servizio di un progetto diverso, il più condiviso possibile. Un progetto che fosse in sintonia con lo spirito di questo tempo. Non solo: che servisse a noi, alle persone che si vorranno sentire coinvolte e, forse ancora più importante, alla ricerca. Per questo il progetto #DGFattoacasa è strettamente legato a un crowdfunding: il primo contributo, creativo ed economico, è il nostro, ma chiunque può aggiungersi». Non sfugge a nessuno che il coronavirus colpisce indistintamente, ma le conseguenze – fortuna a parte – restano diverse a seconda dello stile di vita che si conduce e alla possibilità di accesso alle cure. «L’unica arma davvero democratica, universale, è il vaccino – sottolineano i due stilisti –. È a questo che vorremmo contribuire ed è a questo che lavorano i ricercatori. Il nostro amore, quasi istintivo, per la ricerca medica, in fondo è legato a come impostiamo il nostro lavoro da sempre. Non si tratta di paragonare la moda alla medicina per utilità o ruolo, ma nel metodo, nel nostro caso. La ricerca è la molla che ci spinge ad andare avanti, a cercare sempre nuove visioni. E ci sprona a vivere l’attimo, certo, ma con uno sguardo perennemente rivolto al futuro, mai al passato».

Da oggi online, aperto a tutti

DGfattoincasa inizia oggi, sui canali social della maison , ma si arricchirà di contenuti nelle prossime settimane, mesi, forse anni. Si inizia con brevi workshop-tutorial, girati rigorosamente tra le mura domestiche e con lo smartphone, che mostrano alcuni dei mestieri più direttamente legati al Dna del marchio Dolce&Gabbana e alle passioni ed emozioni di Stefano Gabbana e Domenico Dolce. Tra questi il lavoro a maglia e quello a uncinetto. Seguiranno altri esempi di artigianalità tipicamente italiane, celebrate per altro proprio dalle ultime due collezioni – e relative sfilate, donna e uomo – di Dolce&Gabbana a Milano. Mestieri d’arte, mani sapienti, come quelle dei panettieri o dei giardinieri.