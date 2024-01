Dolce&Gabbana, il nero torna simbolo di sobrietà

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il bello della moda – o almeno il suo tratto più distintivo – è di essere in costante movimento e trasformazione. Ci sono i cicli, certo, esistono gli eterni ritorni, per usare un’espressione più letteraria, ma è innegabile che a ogni stagione e forse pure più velocemente di così, la moda dimentichi il suo passato più prossimo per abbracciare un futuro altrettanto vicino, innamorandosi di una nuova sé, per così dire. È un processo affascinante e, sì, bellissimo. Per una volta però, dopo aver sentito Domenico Dolce e Stefano Gabbana raccontare cosa li ha ispirati per la collezione uomo del prossimo inverno, viene quasi da sperare che la moda rallenti, che faccia un’eccezione al suo procedere per continui strappi. Perché le parole dei due stilisti-imprenditori si sono concentrate su un problema dell’oggi che meriterebbe una riflessione da parte di tutti, non solo della moda. Parliamo della necessità di cura e qualità di ciò che si fa, di autenticità e di competenza, qualsiasi sia l’ambito in cui ci si muove.

«Abbiamo chiamato la collezione Sleek, una parola inglese che si può tradurre con elegante, ma che ha un suono più deciso, originale, persino allegro rispetto a elegant – raccontano Domenico Dolce e Stefano Gabbana –. In oltre 40 anni di lavoro abbiamo amato, poi respinto e di nuovo adottato e infranto ogni canone conosciuto di stile ed eleganza, ma non abbiamo mai rinunciato a costruire una collezione partendo da materiali eccelsi, mani esperte e cura dei dettagli».

Circa 60 i look in passerella (tanti per quasi tutti, insolitamente pochi per Dolce&Gabbana), caratterizzati dal nero. Stessa scelta di colore dominante fatta, non può essere un caso, per la collezione di alta moda presentata a Milano un mese fa: «Nella nostra storia il nero ha sempre avuto un ruolo importante, abbiamo fatto però innumerevoli incursioni nel colore. Per questa collezione non abbiamo avuto dubbi: tutto parte dal nero e le sorprese sono nei dettagli, sartoriali e di stile».

Il riferimento è ai tagli delle giacche, più corti o più lunghi, alle camicie che diventano dolcevita di seta – in alcuni casi bianca –, alle scarpe, che da sneaker «con enormi suole di carroarmato» mutano in scarpe basse e lucide, stringate come le più classiche delle derby inglesi, ma con brio, perché anche in questo caso si riconoscono piccoli ma fondamentali adattamenti nelle forme.

Sollecitati sul tema del giorno, il ruolo (forse) in crisi degli influencer, nella moda e non solo, Domenico Dolce e Stefano Gabbana tornano al concetto che ricorre in ogni racconto delle loro collezioni, che si tratti di pret-à-porter o di alta moda: la competenza. «Noi per primi siamo impegnati a ritrovare e far ritrovare il piacere delle belle immagini, delle campagne di comunicazione su carta. Da diverse stagioni lavoriamo solo con grandissimi fotografi e modelle, altro che selfie o reel improvvisati: la moda bisogna saperla fare, ma anche raccontare. Le persone non devono essere influenzate, devono poter conoscere e scegliere».