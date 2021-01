Dollaro ancora debole, mentre spopolano le valute emergenti di Vitaliano D'Angerio

(Dilok - stock.adobe.com)

2' di lettura

Tra le valute i riflettori restano in primis puntati sul dollaro. Una debolezza significativa soprattutto nei confronti dell’euro. Dopo la perdita dell’8% nel corso dell’anno appena concluso, anche nel 2021 le prospettive per la divisa a stelle e strisce non dovrebbero essere esaltanti. Nessuno dei gestori scommette su una sua ripresa, quanto meno nel breve periodo della valuta statunitense: la tendenza è quindi quella di sottopesarla all’interno dei portafogli rispetto alle altre divise.

Un destino...