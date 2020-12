Dollaro in caduta, borse in rialzo: cosa attendersi in settimana Tra i listini mondiali svetta il Dax, vicino ai massimi storici dello scorso febbraio: gli altri livelli tecnici da monitorare di Andrea Gennai

(Dario - stock.adobe.com)

Tra i listini mondiali svetta il Dax, vicino ai massimi storici dello scorso febbraio: gli altri livelli tecnici da monitorare

3' di lettura

Prosegue il rally di fine anno dei listini azionari internazionali. Tutte le principali Borse hanno chiuso in positivo. Maggiore cautela per alcuni Emergenti a partire da Hong Kong e Seul, che si sono mossi sostanzialmente sulla parità. La settimana appena conclusa ha visto protagonista indiscusso l’indice Dax, in crescita di quasi il 4 per cento: uno sprint che avvicina il listino tedesco ai massimi storici. Sui mercati finanziari continua a tenere banco il dollaro debole: la situazione tecnica ...