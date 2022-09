Dollaro schiacciasassi globale: il record dal 2002 pesa su tutti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il dollaro è la vera croce e delizia in questo momento per gli investitori. È croce perché quando sale depaupera il valore in un colpo solo di bond, azioni, materie prime e delle altre principali divise. È delizia per quegli investitori istituzionali che stanno scegliendo di posizionarsi sui titoli di Stato Usa a breve termine che offrono rendimenti d’altri tempi, superiori al 4%. Nel complesso però prevale l’effetto distruttivo del super-dollaro che ieri ha superato, stando alla misurazione del ...