Dollaro sempre in crisi dopo l’ultimo rialzo Fed. Sarà così anche stavolta?

Ancora un rialzo dei tassi e poi finalmente una pausa per la Federal Reserve, qualche mossa in più per la Bce che comunque si avvicinerà anch’essa al momento della svolta. Saranno appuntamenti chiave quelli Banche centrali della prossima settimana (mercoledì negli Stati Uniti, giovedì nell’Eurozona), anche per i mercati valutari che negli ultimi mesi si sono mossi seguendo in primo luogo il differenziale tassi. La galoppata che ha accompagnato il dollaro per gran parte del 2022 è stata infatti costruita...