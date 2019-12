Dolomiti, Anterselva in vetrina con i Mondiali di Biathlon

La competizione è un volano per il turismo sportivo della regione (prova ne sia il fatto che durante i quattro giorni delle prove è difficile trovare una camera libera in tutta la valle, da Bressanone fino a San Candido). La maggior parte del pubblico arriva dalla Germania e dai paesi scandinavi che hanno una maggiore attenzione per questa disciplina invernale. In media gli organizzatori calcolano che ogni spettatore spende 200 euro al giorno tra biglietto, cibo, alloggio e bevande. Oltre alla biglietteria per la tappa di Coppa del mondo Anterselva riceve circa 125mila euro per i diritti tv versati dalla Federazione internazionale (Ibu), che però vengono girati quasi in toto alla Fisi, la Federazione italiana degli sport invernali.

Le vittorie degli Azzurri

Il successo crescente dell’evento altoatesino, come ha ricordato in diverse occasioni Lorenz Leitgeb, presidente del Comitato Organizzatore di Anterselva 2020, ha anche beneficiato dei positivi risultati ottenuti dalla nazionale italiana in questi anni. Successi che hanno facilitato lo sviluppo di tutto il movimento e ai quali hanno dato un notevole contributo proprio gli atleti originari di Anterselva.

Non a caso Leitgeb ha annunciato l’ntitolazione della sala stampa della Sudtirol Arena a Paul Zingerle, l’albergatore “visionario” che oltre cinquant’anni fa ebbe l’intuizione di trapiantare il biathlon ad Anterselva.

Zingerle, infatti, dopo aver incontrato per caso all’inizio degli anni ’70 l’allora c.t. della Nazionale, il tenente colonnello Battista Mismetti, già azzurro nel fondo ai Giochi di Cortina 1956, si entusiasmò per lo «scia e spara» e lo persuase a scegliere la sua valle, fuori dalle rotte turistiche più alla moda, per gli allenamenti degli azzurri. in seguito, convinse i concittadini a investire sulle strutture, sul poligono e le piste, creando le condizioni ideali per preparare i futuri campioni. Non è quindi solo una coincidenza se da allora, in questi 15 chilometri di valle, sono nati quasi tutti i più forti specialisti italiani, a cominciare da Johann Passler, prima medaglia italiana a cinque cerchi e Wilfried Pallhuber (5 ori mondiali). La percentuale pro capite di medaglie nel comune è impressionante. E il biathlon è diventato lo sport di riferimento per i ragazzi e le ragazze di tutta la vallata.

Non solo biathlon

Se lo sci di fondo associato al tiro di precisione con la carabina, le due attività integrate nelle gare di biathlon, costituisce il fiore all’occhiello di Anterselva e l’ha resa famosa tra gli appassionati di tutto il mondo, la vocazione sportiva del territorio che si stende dal paese di Valdaora lungo la vallata fino a quota 1.650, dove splende l’omonimo lago, è molto più ampia. E fa di Anterselva una meta turistica di eccellenza nel panorama delle Dolomiti.