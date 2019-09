Dolomiti, a spasso nel paradiso di baite e sapori Settembre, prima del ritorno dai pascoli, è il periodo ideale per un tour a piedi o in bici tra le cime dell’Agordino dove il ogni malga il piatto forte è il formaggio d’alpeggio di Giambattista Marchetto

Mini caseificio. La Malga Stia, ai piedi delle Pale di San Martino dove i turisti possono degustare formaggi prodotti in loco, ma anche piatti della cucina casalinga, come pasta e gnocchi fatti in casa

È passato l’inverno, una primavera folle ha portato neve tardiva e il disgelo estivo ha fatto emergere drammaticamente tra le cime dell’Agordino le tracce lasciate nell’ottobre 2018 dalla tempesta Vaia (seguita al vasto incendio che ha devastato i boschi della valle di San Lucano). Percorrere le strade che da Agordo portano su verso Falcade e al passo San Pellegrino o verso Alleghe e il Giau significa passare in rassegna una via crucis di boschi schiantati, versanti franati, torrenti che incespicano nei detriti e vallate che hanno cambiato il proprio volto dopo il dramma. Eppure sono luoghi ancora capaci di togliere il fiato per la bellezza della natura.

Nonostante le lentezze della burocrazia, a fatica la montagna è ripartita e, dopo gli interventi più urgenti, ha iniziato a rimettere un po’ di belletto per accogliere i turisti. E in mezzo ai boschi sfregiati, sotto le cime che l’Unesco ha dichiarato patrimonio dell’umanità, le tradizionali malghe rappresentano un baluardo di bellezza, sapori e amore per il territorio che resiste e accoglie chi passa in valle.

Malga Stia, un tagliere di salumi e formaggi

Giovani malgari in Agordino

In Agordino - nell’alto Bellunese che confina con il Trentino - la monticazione e la produzione di latte e formaggio in alpeggio è ancora una tradizione viva. A differenza di altre zone, consorzi caseari e grandi coop di produzione non assorbono il grosso del latte di montagna e i malgari tengono viva la tradizione del formaggio prodotto e affinato in quota. Ecco perché questo territorio vale una vacanza all’insegna di escursioni gastronomiche, delle passeggiate tra valli e bàite, tra passi e laghi in quota, alla ricerca di giacimenti di sapori che fanno della tradizione un’arte di vivere. Settembre è un ottimo momento, prima della demonticazione che a Falcade si festeggia l’ultimo weekend di settembre con l’evento Se Desmonteghea.

Una spinta forte all’innovazione nella tradizione, con una spinta nel segno della qualità, l’hanno portata i giovani che stanno entrando nella gestione delle malghe. E pur senza snaturarne la bellezza frugale e senza rinunciare alla peculiare vicinanza alla natura, le nuove leve stanno portando una grande cura della qualità del latte e della trasformazione, forti di una formazione tecnica e della padronanza di tecnologie più evolute. Il tutto senza perdere i sapori autentici.

Inoltre molte malghe “prestano” il proprio territorio di competenza ad apicoltori del Bellunese che praticano il nomadismo e in particolare la zona del Passo Valles è molto frequentata durante il periodo della fioritura del rododendro. Ecco che, in uno scambio virtuoso, il “carrello” dei formaggi in malga si accompagna spesso a mieli davvero a km zero.