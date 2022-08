Dolomiti Superski, inverno 2022-2023 con aumenti del 10%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il caro bollette spinge all’insù i prezzi degli skipass del Dolomiti Superski, il più grande comprensorio sciistico italiano.

Per la prossima stagione invernale i prezzi vedono un aumento medio di circa il 10%, in linea con l’inflazione attesa, mentre si arriva al 20% e più nel confronto con la stagione 2019-2020. Così il giornaliero in alta stagione – per le settimane tra Natale, Capodanno, febbraio e marzo – arriva a costare 74 euro contro i 67 dell’anno 2021-2022 e i 62 euro del 2019-2020. Per il settimanale per 6 giorni, nello stesso periodo, si spenderanno 373 euro contro i 313 del 2019-2020 (+19%). Più contenuti gli aumenti dello stagionale per un adulto che lo acquista dopo Natale spendendo 950 euro: 60 euro in più rispetto alla stagione 2019-2020.

Il sito del consorzio ha in evidenza una nota: «I prezzi potranno subire variazioni in caso di interventi di ordine fiscale, valutario, economico o sociale». È la conseguenza dei record dei prezzi del gas al megawattora registrati ad Amsterdam.

Proprio sui costi dell’energia ieri Massimo Garavaglia, ministro del Turismo uscente, ha rilanciato l’allarme. «Il buon andamento della stagione turistica rischia di essere vanificato dall’aumento dei costi dell’energia. Credo sia estremamente urgente un intervento per attenuare l’impatto dell’aumento dei costi energetici sui bilanci degli operatori del turismo. Mi auguro che una decisione in tal senso possa arrivare in un prossimo consiglio dei Ministri». Garavaglia ha intenzione di proporre una soluzione che prevede per le imprese turistiche-termali e della ristorazione un credito d’imposta sull’incremento dei costi dell’energia.

Rispetto al passato questa è la prima volta in cui le tariffe vengono pubblicate alla fine di agosto, mentre di solito venivano messe a disposizione dei tour operator e online ai primi di luglio.