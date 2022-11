Dolomiti Superski tutto è pronto per la stagione invernale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un aumento dello skipass del 10% per il consorzio Dolomiti Superski che sabato 26 novembre inizierà ad aprire i primi impianti dando il via alla stagione 2022-2023 che dovrebbe terminare a metà aprile. Si inizia con i comprensori di Cortina d’Ampezzo, Plan de Corones, 3 Cime Dolomiti, Val di Fiemme, Obereggen e Carezza dove apriranno singoli impianti e piste, a seconda delle condizioni meteo e di innevamento. Il weekend successivo, dal 3 dicembre, sarà la volta di altre zone sciistiche dolomitiche, compresa la Sellaronda. La montagna si prepara per la prossima stagione invernale e Dolomiti Superski, con 3mila chilometri quadri di territorio, 1.200 chilometri di piste di tutti i livelli di difficoltà, 450 impianti di risalita con una capacità totale di 670mila persone all’ora, ha investito oltre 65 milioni di euro, di cui un quarto per l’innevamento programmato, contro i 120 milioni degli ultimi anni per il rinnovamento degli impianti di risalita: si tratta di tre seggiovie nuove, due sciovie e una cabinovia. Quest’ultima è la Plose a Rio Pusteria ed entrerà in funzione nell’inverno 2023-2024. Si tratta di interventi per il potenziamento degli impianti. Per la seggiovia Spitzbühel in Alpe di Siusi, per esempio, si passa da una seggiovia biposto a una a sei posti carenata con una portata oraria di 2.200 persone l’ora e la Campanil in Val di Fiemme c’è il raddoppio da tre a sei posti oltre alla realizzazione di un nuovo impianto per la neve programmata. Nel comprensorio sono installati 6mila cannoni per la neve programmata con una potenza complessiva che supera gli 100 MegaWatt mentre la disponibilità di acqua è assicurata da oltre 190 bacini o serbatoi sotterranei che garantisce l’innevamento di oltre il 97% della totalità delle piste sulle Dolomiti. Inoltre il comprensorio offre anche snowpark, family lines, half pipes e cross lines dove i giovani e gli amanti delle evoluzioni aeree con gli sci o con lo snowboard trovano pane per i loro denti. E non è un caso che alcuni dei più forti slopestyler d’Italia sono originari delle zone di Dolomiti Superski, dove fin dall’inizio delle loro carriere hanno trovato strutture di alto livello che gli hanno permesso di evolversi tecnicamente e di raggiungere grandi risultati sportivi. Dall'altra, alcuni degli appuntamenti di Coppa del Mondo di slopestyle e di ski-e snowboardcross hanno luogo proprio nelle Dolomiti, ovvero all’Alpe di Siusi, a San Candido-3 Cime Dolomites e Cortina d'Ampezzo. Per quanto riguarda le tariffe degli skipass quest’anno c’è un aumento del 10% ma per chi acquista online uno skipass giornaliero o plurigiornaliero almeno 2 giorni prima dell’utilizzo, avrà uno sconto immediato del 5%, che dimezza l’aumento di prezzo per questa stagione.