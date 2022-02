Domanda boom per il nuovo BTp€i: chiesti 19 miliardi, collocati 5

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Tesoro coglie il momento di calma sui mercati fra il voto per il Quirinale e la riunione del board Bce di oggi e chiude un’altra operazione record sui titoli di Stato. Il nuovo BTp€i, il titolo decennale legato all’inflazione europea, è stato collocato ieri per 5 miliardi di euro, la più grossa emissione per un bond di questo tipo dal 2005.

Ma la domanda è stata quasi quattro volte maggiore: 19 miliardi, nell’operazione sindacata gestita con BofA, Citibank, Hsbc, Société Générale e Unicredit a cui hanno partecipato oltre 110 investitori. Forte la presenza straniera: fuori dai confini domestici è andato il 47,2% del collocamento, in un orizzonte dominato dal Regno Unito (18,2%) ma con un ruolo di primo piano anche per gli Stati Uniti (4,8% del totale con il Canada).

Calendario favorevole

Ad aiutare il Tesoro, dove i numeri di ieri sono giudicati sopra le aspettative, è stato anche un incrocio studiato del calendario, che ieri ha visto la diffusione dei dati record sull’inflazione in una finestra di pace sui mercati delle obbligazioni sovrane, e di quelle italiane dopo la chiusura della vicenda quirinalizia. Le convulsioni che continuano ad agitare la maggioranza non arrivano per ora ad agitare i monitor degli investitori, che ieri hanno registrato uno spread quasi piatto (chiusura a 138.1) così come il rendimento del BTp a 10 anni (1,42%). Via XX Settembre, insomma, continua a cogliere le fasi di bel tempo per mettere fieno sulla parte medio-lunga della curva, come aveva fatto a inizio anno con il nuovo BTp a 30 anni, 7 miliardi collocati il 5 di gennaio appena prima che il riscaldamento pre-Colle si alleasse con il caro-energia e le tensioni geopolitiche nella spinta ai rendimenti.

In uno scenario del genere, l’aggancio all’inflazione europea che a gennaio ha raggiunto il record del 5,1% dà ovviamente una marcia in più per i titoli italiani, che nel lungo periodo dei tassi piatti offrivano invece l’attrattiva di un rendimento superiore alla media senza correre troppi rischi.

Protezione del capitale

La parola d’ordine della protezione del capitale emerge evidente anche dalla composizione della platea che ha risposto all’invito del Mef: il 29% dei 5 miliardi sono andati a investitori che per natura guardano al lungo periodo: fondi pensione e assicurazioni si sono visti assegnare il 21,5%, mentre a banche centrali e istituzioni governative è andato circa il 7,5%. Il 33% dell’emissione è stato assorbito da fund manager, superati per un soffio dalle banche che si sono aggiudicate il 34,5%. La fetta degli hedge fund si ferma invece al 3,5 per cento.